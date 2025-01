Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους επιστρέφει στην Αθήνα και την Ταινιοθήκη της Ελλάδος με ένα συναρπαστικό διήμερο αφιερωμένο στον κινηματογράφο για παιδιά, εφήβους, νέους και όλη την οικογένεια.

To Σαββατοκύριακο 25 και 26 Ιανουαρίου θα προβληθούν στην Ταινιοθήκη οι βραβευμένες ταινίες της 27ης διοργάνωσης του Φεστιβάλ και της 24ης Ευρωπαϊκής Συνάντησης Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας «Camera Zizanio», δίνοντας μια καλή ευκαιρία στους σινεφίλ όλων των ηλικιών να πάρουν μια μικρή γεύση του τι συμβαίνει κάθε χρόνο στο Φεστιβάλ Ολυμπίας, αυτή την πρότυπη διοργάνωση πολιτιστικής αποκέντρωσης που προσελκύει χιλιάδες παιδιά ετησίως.

Θα προβληθούν ταινίες μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και animation μικρού και μεγάλου μήκους. Eδώ θα βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του διημέρου:

Οι δημιουργοί των ταινιών του φετινού Φεστιβάλ Ολυμπίας παρακολουθούν με την κάμερα τους τις μικρές ηρωίδες και τους μικρούς ήρωες να βιώνουν την ξεγνοιασιά της ηλικίας τους, να ορθώνουν το ανάστημα τους και να ενηλικιώνονται, να ζουν τα πρώτα ερωτικά σκιρτήματα, να νικούν μέσα από τη φιλία και την αλληλεγγύη, να αντιμετωπίζουν ηθικά διλήμματα, να διαχειρίζονται τους φόβους τους, να κυνηγούν τα όνειρά τους αλλά και να αναμετρώνται με πολύ δύσκολες καταστάσεις: τον πόλεμο, τις κοινωνικές διακρίσεις και τον αποκλεισμό, την ενδοοικογενειακή βία, την ασθένεια και την απώλεια.

Παλαιστινιακά νησιά

Στην Ταινιοθήκη θα παρακολουθήσουμε ταινίες για τον αυτισμό (Χαιρετίσματα από τον Άρη, Νευρότυποι), την θέση της γυναίκας και το γάμο εφήβων στο Αφγανιστάν (Αόρατη), την κακοποίηση και το θρησκευτικό φανατισμό (Η Βίβλος των Πάντων) -θέματα καυτά αλλά ιδωμένα με φρεσκάδα, ευαισθησία, ακόμα και χιούμορ.

Αλλά και ταινίες για τον έρωτα όπως τον βιώνει ο 17χρονος νεαρός Σαμάνος, ο ήρωας στην Πόλη του ανέμου (βραβείο καλύτερης ταινίας του φεστιβάλ) ή για το πρώτο φιλί στο απολαυστικό Μπλιάξ!.

Ζωές παιδιών και εφήβων από όλο τον κόσμο, τόσο διαφορετικές και συνάμα τόσο ίδιες.

Οι βραβευμένες ταινίες της Camera Zizanio, ελληνικές και διεθνείς, φτιαγμένες από παιδιά και νέους, δίνουν μια μοναδική ευκαιρία στο κοινό όλων των ηλικιών να αντιμετωπίσει τους προβληματισμούς που εκφράζουν ενεργά τα ίδια τα παιδιά (4-20 χρονών) μέσω της κινηματογραφικής γλώσσας. Ενδεικτικά να αναφέρουμε πως η ελληνική επιτροπή των παιδιών της τρίτης ηλικιακής κατηγορίας (17-20 χρονών) βράβευσε φέτος το Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης για την ταινία Άλλη μία με θέμα τη βία κατά των γυναικών και τις γυναικοκτονίες.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμα την εκδήλωση-συζήτηση OLYMPIA EFFECT, άκου το (παιδικό) κοινό σου που θα διεξαχθεί το Σάββατο 25/1 στις 18:45, καθώς και τις βραβευμένες ελληνικές μικρού μήκους ταινίες του αφιερώματος ΙΧΝΗ: προς έναν σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο για παιδιά και νέους το οποίο εγκαινιάστηκε με επιτυχία τον Δεκέμβριο. Στις προβολές, την Κυριακή 26/1 στις 19:00, θα παρευρεθούν οι Έλληνες δημιουργοί των ταινιών.

Μλιαξ!

Το πρόγραμμα του διημέρου στην Ταινιοθήκη είναι αντιπροσωπευτικό των τάσεων που επικρατούν διεθνώς στον κινηματογράφο για την παιδική και νεανική ηλικία και μεριμνά ώστε να υπάρχει εκφραστική πολυμορφία και να εκπροσωπούνται χώρες που η κινηματογραφία τους είναι άγνωστη στο ευρύ κοινό.

Οι ταινίες του Φεστιβάλ Ολυμπίας δεν φοβούνται να αποκαλύψουν στα παιδιά όλες τις πτυχές της αληθινής ζωής. Καταπιάνονται με μια ευρεία γκάμα θεμάτων που απασχολούν τα παιδιά και τους νέους (σχέσεις, οικογένεια σχολικό περιβάλλον, απώλεια, διαφορετικότητα κλπ.), αλλά και με όλες τις όψεις του σύγχρονου κόσμου, που έχουν άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στη ζωή των παιδιών

Οι βραβευμένες ταινίες του 27ου Φεστιβάλ Ολυμπίας

Η Βίβλος των Πάντων | The Book of Everything, Ineke Houtman, Ολλανδία, 2024, 90’

Βραβείο της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας (ΟΚΛΕ)

Πεταλούδα | Butterfly, Florence Miailhe, Γαλλία, 2024, 15’

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους Animation της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής Νέων

Πόλη του ανέμου | City of Wind, Lkhagvadulam Purev-Ochir, Γαλλία-Μογγολία-Πορτογαλία- Ολλανδία-Γερμανία-Κατάρ, 2023, 103’

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους Μυθοπλασίας της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής

Χαιρετίσματα από τον Άρη | Greetings from Mars, Sarah Winkenstette, Γερμανία, 2024, 84’

Βραβείο Ευρωπαϊκής Ένωσης Παιδικού Κινηματογραφου (ECFA) για Μεγάλου Μήκους Ταινία

Η αόρατη

Στη Σκιά του Κυπαρισσιού | In the Shadow of the Cypress, Hossein Molayemi & Shirin Sohani, Ιράν, 2023, 20’

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους Animation της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής

Τέρατα κάτω από το κρεβάτι | Monsters, Lotte Salomons, Ολλανδία, 2023, 26’

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους της Κριτικής Επιτροπής Παιδιών έως 12 ετών

Η αόρατη | Na marei, the invisible, Lea-Jade Horlier, Γαλλία, 2023, 22’

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους Μυθοπλασίας της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής Νέων

Ο ομφαλός της Σελήνης | The Navel of the Moon, Sara Lourenço António, Julia Grupińska, Bokang Koatja, Ezequiel Garibay Cires & Tian Westraad, Γαλλία, 2023, 8’

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους Animation της Κριτικής Επιτροπής Παιδιών 13 ετών και άνω

Νευρότυποι | Neurotypes, Maija Hirvonen, Φινλανδία, 2024, 76’

Βραβείο Ευρωπαϊκής Ένωσης Παιδικού Κινηματογραφου (ECFA) για Ταινία Ντοκιμαντέρ

Παλαιστινιακά νησιά | Palestine Islands, Nour Ben Salem & Julien Menanteau, Παλαιστίνη-Γαλλία, 2023, 22’

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους Μυθοπλασίας της Κριτικής Επιτροπής Παιδιών 13 ετών και άνω

Χαρτζιλίκι | Pocket change, Daniël Bakker, Ολλανδία, 2023, 19’

Βραβείο Ευρωπαϊκής Ένωσης Παιδικού Κινηματογράφου (ECFA) για Μικρού Μήκους Ταινία

Μπλιαξ! | Yuck!, Loïc Espuche, Γαλλία, 2024, 13’

Ειδική Μνεία από τη Διεθνή Κριτική Επιτροπή Ταινιών Μικρού Μήκους

Η Βίβλος των Πάντων

ΙΧΝΗ: προς έναν σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο για παιδιά και νέους

Στο αφιέρωμα ΙΧΝΗ του 27ου Φεστιβάλ Ολυμπίας, συμπεριλήφθηκαν δέκα ελληνικές μικρού μήκους ταινίες, μυθοπλασίας και animation, σπουδαστικές και μη, με κοινό τους χαρακτηριστικό ότι αποτελούν ευαίσθητες προσλήψεις της πραγματικότητας μέσα από το παιδικό και το εφηβικό βλέμμα.

Το αφιέρωμα εγκαινιάστηκε με την αισιοδοξία ότι θα έχουμε και του χρόνου επαρκείς ελληνικούς τίτλους ώστε να το επαναλάβουμε, αλλά και με τη συναίσθηση ότι χρειάζεται δουλειά απ’ όλους τους εμπλεκόμενους στην παραγωγή ώστε να καλυφθεί το σημαντικό κενό για ποιοτικές κινηματογραφικές ταινίες για παιδιά και εφήβους στη χώρα μας.

numb, Δέσποινα Κούρτη, 2024, 20’

Βραβείο Καλύτερης Ελληνικής Ταινίας Μικρού Μήκους από τη Διεθνή Κριτική Επιτροπή

Γκέκας, Δημήτρης Μουτσιάκας, 2024, 26’

Ειδική μνεία από τη Διεθνή Κριτική Επιτροπή

Χιονόμπαλες, Γρηγόρης Βαρδαρινός, 2024, 16’

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους Μυθοπλασίας της Κριτικής Επιτροπής Παιδιών έως 12 ετών

Χρυσά βαστά, Φοίβος Κοντογιάννης, 2024, 15’

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους Μυθοπλασίας της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής



Οι ταινίες του προγράμματος θα προβληθούν παρουσία των δημιουργών και θα ακολουθήσει Q&A.

Τα βραβεία της Camera Zizanio (ταινίες φτιαγμένες από παιδιά για παιδιά)

Στις προβολές της Camera Zizanio θα γίνουν και οι απονομές στους εκπροσώπους αθηναϊκών σχολείων που δεν μπόρεσαν να βρεθούν τον Δεκέμβρη στον Πύργο για να παραλάβουν τα βραβεία τους.

Οι προβολές θα πραγματοποιούνται από τις 16:45 μέχρι τις 23:00

-Στις προβολές της Camera Zizanio, η είσοδος είναι δωρεάν

-Οι ταινίες θα προβληθούν με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους

Εισιτήρια:

Ημερήσιο εισιτήριο για ενήλικες: 9 ευρώ

Ημερήσιο εισιτήριο για παιδιά: 6 ευρώ

Είσοδος ανά προβολή: 5 ευρώ

Ηλεκτρονική προπώληση: tickets.tainiothiki.gr

Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Ιερά Οδός 48, μετρό Κεραμεικός