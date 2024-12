Το ΤΗΕ ΕΝD, η πρώτη ταινία μυθοπλασίας του οσκαρικού ντοκιμαντερίστα Τζόσουα Οπενχάιμερ, είναι ένα εξαιρετικό πολιτικό μετ-αποκαλυπτικό μιούζικαλ, για το τέλος του κόσμου με πρωταγωνιστές την Τίλντα Σουίντον και τον Μάικλ Σάνον.

Στο επίκεντρό της ταινίας είναι οι τελευταίοι άνθρωποι που έχουν καταφέρει να επιβιώσουν ολομόναχοι σε καταφύγιο, δεκαετίες αφότου η περιβαλλοντική καταστροφή έχει καταστήσει τον κόσμο μη κατοικήσιμο.

Ο δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ, Τζόσουα Οπενχάιμερ μας παρουσιάζει ένα σαρκαστικό μείγμα μαύρης κωμωδίας, ιδιότυπης επιστημονικής φαντασίας και ψυχολογικού θρίλερ με πολιτικές προεκτάσεις και οικολογικούς απόηχους. Το The end ήταν η ταινία λήξης στο 65ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης ενώ προβλήθηκε σε πολυάριθμα φεστιβάλ όπως του Τορόντο και της Telluride.

Λίγα λόγια για την υπόθεση

Είκοσι πέντε χρόνια μετά από μια περιβαλλοντική καταστροφή που μετέτρεψε τη Γη σε μη κατοικήσιμο πλανήτη, η Μητέρα, ο Πατέρας και ο Γιος μένουν εγκλωβισμένοι σε ένα πολυτελές καταφύγιο βαθιά κάτω από την επιφάνεια της γης, όπου προσπαθούν να διατηρήσουν την ελπίδα και μια έννοια κανονικότητας, συνεχίζοντας τις τελετουργίες της καθημερινότητας. Έως τη στιγμή που η άφιξη μιας άγνωστης επιζήσασας του πάνω κόσμου, του Κοριτσιού, ανατρέπει αυτή τη ρουτίνα…

Για τον Γιο, έναν αφελή 20χρονο που δεν έχει δει ποτέ τον έξω κόσμο, η νέα άφιξη είναι συναρπαστική. Ξαφνικά, οι εύθραυστοι δεσμοί τυφλής αισιοδοξίας που ενώνουν αυτή την ομάδα προνομιούχων αρχίζουν να ξεφτίζουν. Καθώς οι εντάσεις αυξάνονται, αυτή η φαινομενικά ειδυλλιακή συνύπαρξη αρχίζει να καταρρέει, ενώ απωθημένες ενοχές και καταπιεσμένη δυσαρέσκεια απειλούν την ισορροπία της οικογένειας.

Μια ευρηματική και αντισυμβατική ταινία από τον Τζόσουα Οπενχάιμερ (The Act of Killing, The Look of Silence), ο οποίος, μιλώντας στο κοινό της Θεσσαλονίκης, είπε:

«Σε κατάσταση ταραχής μοιράζομαι μαζί σας τις παρακάτω σκέψεις. Το θέμα της ταινίας γίνεται εντελώς επίκαιρο στην τραγική συνθήκη την οποία διανύουμε. Με τρόμο υποδέχομαι τη νέα αυτή κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, τόσο ως Αμερικανός όσο και ως ευρωπαίος πολίτης, αλλά κυρίως ως άνθρωπος. Νιώθω περισσότερη ντροπή από ποτέ για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τους συνανθρώπους μας. Για το πώς αποτυγχάνουμε να υποδεχτούμε τον “ξένο” και καθετί διαφορετικό, πώς χτίζουμε τείχη για να κρυφτούμε από πίσω τους, αλλά και για να εξοντώσουμε όσους βρίσκονται από την απέναντι πλευρά».

«Όπως και οι άλλες ταινίες μου, Η πράξη του Φόνου (2012) και Η όψη της σιωπής (2014), το The End είναι ένας στοχασμός γύρω από το storytelling. Για το πώς λέμε ιστορίες για να κρυφτούμε από τον κόσμο αλλά και από τον εαυτό μας, για το πώς δημιουργούμε δικαιολογίες για τις συμπεριφορές μας και πιανόμαστε σφιχτά από εκείνες για να κατευνάσουμε τις ενοχές μας. Είναι μια ταινία για το μοναδικό ανθρώπινο γνώρισμα του να λέμε ψέματα στους εαυτούς μας, αλλά και τις ολέθριες συνέπειες αυτής της αυταπάτης», προσέθεσε ο Τζόσουα Οπενχάιμερ.

«Την ίδια στιγμή, το The End είναι μια ταινία πoυ καταδεικνύει την ευαλωτότητα αλλά και το μεγαλείο της ανθρώπινης φύσης. Οι χαρακτήρες παρέμειναν επίτηδες ανώνυμοι γιατί αντιπροσωπεύουν όλους εμάς», συμπλήρωσε ο σκηνοθέτης.

Η αδυναμία του ανθρώπου να αναλάβει την ευθύνη των πράξεών του και να αποδεχτεί το βάρος των συνεπειών. Η εθελοτυφλία των διά βίου προνομιούχων απέναντι στο φάσμα μιας οφθαλμοφανούς καταστροφής. Οι μύθοι και οι ψευδαισθήσεις μιας κοινωνίας, αλλά και μιας ολόκληρης κοσμοθεωρίας, που έχει μετατρέψει την απληστία σε τρόπο ζωής και ύπαρξης. Μια ταινία που θίγει επείγοντα ζητήματα.

Tα τραγούδια της ταινίας έγραψαν οι Τζόσουα Σμιντ (μουσική) και Τζόσουα Οπενχάιμερ (στίχοι).

Σκηνοθεσία: Τζόσουα Οπενχάιμερ

Σενάριο: Τζόσουα Οπενχάιμερ, Ράσμους Χάιστερμπεργκ

Ηθοποιοί: Τίλντα Σουίντον, Μάικλ Σάνον, Τζορτζ ΜακΚάι, Μόουζες Ίνγκραμ