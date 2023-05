Μετά την θύελλα αντιδράσεων και την σκληρή κριτική που δέχθηκε η ΕΡΤ τις προηγούμενες ημέρες για τον τρόπο με τον οποίο επέλεξε τον φετινό εκπρόσωπο της Ελλάδας στον 67ο διαγωνισμό της Eurovision, τον Victor Vernicos, η δημόσια τηλεόραση με μία ασυνήθιστη κίνηση έδωσε την απάντησή της live στο δελτίο της ΕΡΤ 1 λίγη ώρα πριν τον τελικό.

Ο γενικός διευθυντής προγράμματος Κώστας Παπαβασιλείου και ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής προγράμματος της ΕΡΤ Κώστας Μπουρούνης μίλησαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ και τον Απόστολο Μαγγηριάδη.

Ο Κώστας Μπουρουνης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Στην πραγματικότητα ακολουθήθηκε η διαδικασία που ακολουθείται κάθε χρόνο. Δεν υπήρξε καμία απευθείας ανάθεση. Η ΕΡΤ απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους ενδιαφερόμενους, είχαμε δεκάδες συμμετοχές και καταλήξαμε σε μία λίστα 7 συμμετοχών. Η διαφορετικότητα ήταν ότι εκτός από την επιτροπή της ΕΡΤ δημιουργήθηκε και μία επιτροπή από 70 άτομα που συμμετείχαν κι αυτά στην αξιολόγηση.

Η συνολική αξιολόγηση κι από τις δύο επιτροπές έδωσε το εισιτήριο στον Victor Vernicos και στο What they say και να πάει το κομμάτι στο Λίβερπουλ. Είναι η ίδια επιτροπή που ήταν και πέρυσι και πρόπερσι που είχαμε κομμάτια μέσα στην δεκάδα του διαγωνισμού. Είναι ένας διαγωνισμός και φέτος δεν τα καταφέραμε. Άλλοι είναι καλύτεροι κι άλλοι δεν είναι τόσο καλοί και δεν περνούν. Αλίμονο αποδεχόμαστε το αποτέλεσμα».

Για το αν περίμενε αυτή την κριτική μετά τον αποκλεισμό της ελληνικής συμμετοχής στον τελικό του διαγωνισμού, ο ίδιος τόνισε: «Σε καμία περίπτωση και εν πλήρη γνώση, το δηλώνουμε αυτό. Σε καμία περίπτωση δεν περιμέναμε αυτή την αντιμετώπιση, αν θέλετε στα όρια της τοξικότητας. Το μήνυμα της Eurovision φέτος μετά και τη φιλοξενία στο Λίβερπουλ από την Ουκρανία, είναι “United By Music”. Πάντα η μουσική μας ενώνει.

Εγώ αυτό που βλέπω από το από μερίδα του ελληνικού τύπου, των social media, είναι ότι ο νικητής μας ενώνει μόνο και όλα τα άλλα μας χωρίζουν. Η ΕΡΤ με το το κομμάτι αυτό του νεαρού καλλιτέχνη που το έγραψε στα 14 του χρόνια με αφορμή προσωπικά έντονα αρνητικά βιώματα -έως και κρίσεις πανικού- θέματα δηλαδή για τα οποία συνήθως γίνονται σταυροφορίες στα social media.

Από την πλευρά του, ο κ. Παπαβασιλείου, δεδομένου ότι ασκείται κριτική στην ΕΡΤ για το κόστος της ελληνικής συμμετοχής, επισήμανε: «Το ποσό που παρουσιάστηκε ως τελικό σύνολο κόστος της ελληνικής συμμετοχής δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Και αν υπάρχει φέτος μια μικρή αύξηση του στο συνολικό αυτό κόστος, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η διοργανώτρια αύξησε φέτος το δικαίωμα της συμμετοχής στη Eurovision, όπως επίσης αύξησε το κόστος για τα κυκλώματα και το κόστος για το θάλαμο σχολιασμού για όλα τα μέλη – και όχι μόνο για την Ελλάδα.

Επίσης μην ξεχνάμε ότι η Eurovision φέτος γίνεται στη Μεγάλη Βρετανία, μια χώρα η οποία είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. κάτι που σημαίνει ότι αυτό αυξάνει και τα κόστη».

Για τις πληροφορίες που αφορούν σε έξτρα αμοιβές στο προσωπικό της ΕΡΤ ή τους σχολιαστές, ο τελευταίος αποσαφήνισε: «Όχι, σε καμία περίπτωση. Kαι θέλω να είμαι κατηγορηματικός σε αυτό. Καμία επιπλέον αμοιβή δεν υπήρξε για κανέναν εργαζόμενο στην ΕΡΤ. Η Μαρία Κοζάκου και η Τζένη Μελιτά δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ. Τα 14.000 ευρώ που γράφτηκαν αφορούν στο ενοίκιο του θαλάμου σχολιασμού που είναι μία δαπάνη η οποία καταβάλλουν όλα τα μέλη της EBU για να συμμετέχουν».