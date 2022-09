Η μεγάλη επιστροφή του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών είναι γεγονός! Μετά από χρόνια διεργασιών, ανακοινώσεων και γυρισμάτων, το Rings of Power είναι εδώ έχοντας προκαλέσει κάθε λογής αρνητική συζήτηση γύρω από το όνομα του. Θέλετε το τεράστιο όνομα και κατά συνέπεια το “βάρος” των παραγωγών για το φανταστικό σύμπαν που συνέθεσε ο J.R.R. Tolkien; Θέλετε ότι το φανατικό κοινό των ταινιών και των βιβλίων δεν δέχεται τίποτα λιγότερο από αυτά που επιτάσσει ο “κώδικας”- lore του σύμπαντος;

Όπως και να έχει, η σειρά έκανε την μεγάλη της πρεμιέρα με δύο μονόωρα επεισόδια. To σενάριο της σειράς έχει προσαρμόσει το δίδυμο των J. D. Payne και Patrick McKay, την ώρα που ο J. A. Bayona σκηνοθέτησε τα 2 επεισόδια.

Βρισκόμαστε χιλιάδες χρόνια πριν από τα γεγονότα του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και του The Hobbit, στη λεγόμενη 2η Εποχή της Μέσης Γης, που μετά την ήττα του μεγάλου κακού Morgoth και την διαφαινόμενη καταστροφή του “μαθητή” του, Sauron, η ειρήνη φαίνεται πως επιστρέφει. Αυτή δεν είναι μία άποψη που ενστερνίζεται η Galadriel (Morfydd Clark), ένας από τους λίγους χαρακτήρες που συνδέουν τη σειρά με τις ταινίες. Έχοντας χάσει τον αδερφό της, Finrod (Will Fletcher) στη μάχη κατά του κακού, η Galadriel είναι πεποισμένη πως ο Sauron ανασυντάσσεται και περνάει αιώνες αναζητώντας τον ανεπιτυχώς. Δεν φαίνεται όμως κανείς άλλος να έχει τις ίδιες ανησυχίες με εκείνη, κάτι που θα την οδηγήσει σε κρίσιμες αποφάσεις.

Ούτε και ο φίλος της και έτερος γνωριμος από τις ταινίες, Elrond (Robert Aramayo). Και μιας που τον αναφέραμε, ο Elrond βρίσκεται σε μία νεαρή ηλικία αλλά διαθέτει ήδη τη σοφία και τη σύνεση που τον χαρακτηρίζει. Μία πρόταση του Lord Celebrimbor (Charles Edwards), Άρχοντα των ξωτικών-σιδηργουργών, θα οδηγήσει τον Elrond σε ένα παλιό του φίλο, τον Πρίγκιππα Durin (Owain Arthur) και στο βασίλειο του Khazad-dûm ώστε να λάβει την κατάλληλη βοήθεια, όμως η ανταπόκριση ίσως να μην είναι αυτή που περίμενε.

Ένας ολοκαίνουργιος χαρακτήρας, που δεν υπάρχει καν στα βιβλία, είναι ο Arondir (Ismael Cruz Cordova), ένα ξωτικό που περιπολεί τις περιοχές των ανθρώπων για την ασφάλεια τους. Εκείνος θα είναι μάλιστα και ο πρωταγωνιστής, μαζί με την Bronwyn (Nazanin Boniadi), κάτοικό ενός χωριού και μητέρα του Theo (Tyroe Muhafidin), στο πρώτο ερωτικό ειδύλλιο της σειράς. Κρατήστε το όνομα του Theo, διότι θα μας απασχολήσει αρκετά στο μέλλον. Σε ακόμη ένα γεωγραφικό μήκος και πλάτος της Μέσης Γης, τα Harfoots, πρόγονοι των hobbits, θα δεχτούν μία άκρως απροσδόκητη επίσκεψη, που φαίνεται πως θα φέρει τα πάνω κάτω. Η νεαρή Nori (Markella Kavenagh) είναι εκείνη που θα βρεθεί μπροστά σε μία μεγάλη πρόκληση ή και κίνδυνο, όπως το δείτε!

Όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που το κακό φαίνεται να “ξυπνάει”, κάτι που φυσικά θα δούμε στη συνέχεια της σεζόν! Το επόμενο, 3ο, επεισόδιο θα κυκλοφορήσει στις 9/9 μέσω του Amazon Prime Video. Τα επεισόδια συνολικά θα είναι 8.

Ακολουθεί η κριτική των επεισοδίων από την ομάδα του Lordoftheseries.gr

Να αρχίσουμε από το βασικό: ό’τι και να είδαμε στα πρώτα 2 επεισόδια, δεν αποτελεί εικόνα για ολόκληρη τη σεζόν, παρά μόνο ένα αρχικό της δείγμα. Η δουλειά των παραγωγών ήταν από μόνη της πάρα πολύ δύσκολη και είναι δεδομένο πως ό’τι και να κάνουν, θα τα ακούσουν.

Εμείς θα πούμε αυτό που μας “λένε” τα ίδια μας τα μάτια!

Το βασικό, που το αναφέρουμε και στον τίτλο, είναι πως έχουμε να κάνουμε με ένα οπτικό υπερθέαμα, που σε χορταίνει σε κάθε του πλάνο και σε κάθε του στιγμή. Η άψογη κινηματογράφηση, τα βουνά, οι οροσειρές, όλα όσα χαρακτηρίζουν οπτικά το Lord of the Rings, είναι εδώ με τον πλέον πειστικό τρόπο. Τα εφέ είναι αντάξια του υπέρογκου budget (1 δις. δολάρια), την ώρα που η μουσική του Bear McCreary είναι ίσως η μεγαλύτερη και πιο ευχάριστη έκπληξη μέχρι στιγμής. Επίσης, η δουλειά στον ενδυματολογικό τομέα βγάζει μάτι πως είναι προσεγμένη μέχρι και στην τελευταία του πραγματικά λεπτομέρεια. Γενικά η αύρα “μυρίζει” αρκετά Lord of the Rings σε ένα πρώιμο στάδιο και κατά βάση στον οπτικό-σκηνοθετικό-μουσικό τομέα.

Στα θετικά μπορώ να βάλω τις σκηνές με τα Harfoots, που προσωπικά απόλαυσα, όπως και την παρουσία των Νάνων στο 2ο επεισόδιο.

Τώρα, στο κομμάτι των ερμηνειών η αλήθεια είναι πως πέρα ελαχίστων εξαιρέσεων (η Morfydd Clark ανταποκρίνεται εξαιρετικά στον πρωταγωνιστικό ρόλο), κανένας χαρακτήρας δεν έχει καταφέρει να ξεχωρίσει με την παρουσία του. Αυτό νομίζω πως είναι απόρροια του σεναρίου που μέχρι στιγμής είναι “χλιαρό”, όμως σε καμία περίπτωση κακό. Βέβαια είναι αρχή ακόμη και τα θεμέλια τώρα στήνονται, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει ξεκάθαρος αφηγηματικός άξονας. Ναι, ο Sauron είναι ο κίνδυνος αλλά τι συμβαίνει με τον μυστήριο άνθρωπο και τα Harfoots; Τι γίνεται στο βασίλειο του Khazad-dûm. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής μία συντονισμένη ροή στην πλοκή. Θα δείξει η συνέχεια!

Εν κατακλείδι, η μεγάλη πρεμιέρα του Rings of Power ήρθε με μία πανδαισία από τοπία, άψογη κινηματογράφιση, καλογυρισμένες σκηνές “ντυμένες” με αντάξια του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών μουσική, αλλά με σενάριο και ερμηνείες που δείχνουν ακόμη να “ψάχνονται”! Οι βάσεις πάντως για κάτι καλό έχουν μπει και αναμένουμε τη συνέχεια!