Οι Λος Άντζελες Λέικερς της δεκαετίας του 1980 έβαλε το NBA στο χάρτη. Ο Μάτζικ Τζόνσον, ο Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ υπό τον καθοδήγηση του κόουτς Πατ Ράιλι και την «ομπρέλα» του πρωτοπόρου ιδιοκτήτη Δρ. Τζέρι Μπας, δημιούργησαν το «Showtime» και μια δυναστεία που κατέκτησε πέντε τίτλους κι έφτασε εννιά φορές στους τελικούς. Το HBO παρουσίασε το trailer της πολυαναμενόμενης σειράς και είναι εντυπωσιακό.

Το σόου θα αποκαλείται πλέον «Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty» και θα κάνει πρεμιέρα τον Μάρτιο του 2022 και θα αποτελείται από δέκα επεισόδια. Σε αυτά θα καταγράφεται η πορεία των Λέικερς εντός και εκτός παρκέ. Ένα καστ γεμάτο σταρ του Χόλιγουντ παίζει τους σημαντικότερους ρόλους.

Στις πρώτες εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας, ο δρ. Μπας – τον οποίο υποδύεται ο Τζον Σι Ράιλι – λέει: «Υπάρχουν δύο πράγματα στον κόσμο που με κάνουν να πιστεύω στον Θεό – το σεξ και το μπάσκετ». Έπειτα, εισέρχεται στις λεπτομέρειες του πως έχτισε μια ομάδα που άλλαξε τα σπορ παγκοσμίως μετατρέποντας τον αθλητισμό σε τομέα premium διασκέδασης, αρχίζοντας με την υπογραφή του Έρβιν «Μάτζικ» Τζόνσον, στο ρόλο του οποίου συναντάμε τον πολλά υποσχόμενο Κουΐνσι Αϊζέια.

Πέραν αυτών των δύο συμμετέχουν ο Τζέισον Κλαρκ (Τζέρι Γουέστ, ο γενικός διευθυντής και πρώην θρύλος των Λέικερς), ο Σόλομον Χιουζ (Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ), η Χάντλι Ρόμπινσον (Τζίνι Μπας), ο Τζέισον Σέγκελ (Πολ Γουέστχεντ), ο Μάικλ Τσίκλις (Ρεντ Άουερμπαχ) κι ο Έιντριεν Μπρόντι (Πατ Ράιλι).

Η σειρά είναι βασισμένη στο πετυχημένο βιβλίο του συγγραφέα Τζεφ Πέρλμαν, «Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s». Με δεδομένο, δε, πως οι Λέικερς χάρη στις προσπάθειες του Δρ. Τζέρι Μπας έγιναν το αθλητικό καμάρι του Λος Άντζελες και κατ’ επέκταση του Χόλιγουντ, πίσω από τις κάμερες βρίσκονται επίσης ισχυρά ονόματα της βιομηχανίας του θεάματος και σκηνοθετεί ο Άνταμ ΜακΚέι, που προηγουμένως έκανε δουλειές όπως «Το Μεγάλο Σορτάρισμα» και το «Vice».