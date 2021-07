Δεν θα υπάρξει τελικά δεύτερη σεζόν για την επική σειρά φαντασίας Cursed.

Όπως αποκαλύπτει το Lordoftheries.gr το Netflix ακύρωσε το Cursed. Η σειρά φαντασίας, που βασιζόταν στον θρύλο του Βασιλιά Αρθούρου, έκανε πρεμιέρα πέρσι τέτοια εποχή.

Η σειρά είχε βασιστεί στο ομότιτλο βιβλίο των Frank Miller και Tom Wheeler και ακολουθούσε την Nimue, που ήταν γραφτό να γίνει η Lady of the Lake και την οποία ενσάρκωσε η Katherine Langford (13 Reasons Why).