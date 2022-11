Το Netflix συνεχίζει να παράγει έναν απίθανο αριθμό σειρών και ταινιών κάθε χρόνο, πολύ περισσότερο περιεχόμενο από κάθε άλλο streaming πάροχο. Κάτι που καταλήγει συνήθως σε πολλαπλές σειρές του Netflix να γίνονται επιτυχία και να τραβούν μακριά, μετρώντας σεζόν και σεζόν.

Κάποιες άλλες φορές βέβαια το ψαλίδι που πέφτει είναι γενναίο και δεν γλιτώνουν ακόμα και μικρά διαμάντια.

Όλοι θυμόμαστε το φανταστικό The Irregulars (Οι Άτακτοι της Οδού Μπέικερ), που έκανε πρεμιέρα τον Μάρτιο του 2021, αγαπήθηκε πολύ και μετά κόπηκε χωρίς πολλά πολλά.

Αντίστοιχη μοίρα είχε και το επίσης φετινό Jupiter’s Legacy, το νέο μεγάλο στοίχημα του Netflix στην επικράτεια των σούπερ ηρώων που δεν πήρε το πράσινο φως για δεύτερη σεζόν. Σε πείσμα εκατομμυρίων φαν, αλίμονο.

Πηγαίνοντας λίγο παλιότερα, το ίδιο συνέβη και στο Daybreak, τη σειρά που έκανε πρεμιέρα το φθινόπωρο του 2019 ως η νέα εφηβική επιτυχία του Netflix, μια μεταποκαλυπτική περιπέτεια στο Λος Άντζελες που τα είχε λες όλα.

Η έκπληξη ήταν τεράστια όταν το Netflix ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο του 2019 πως κόβεται η σειρά, λίγους μόλις μήνες μετά την πρεμιέρα της.

Το ίδιο έπαθε και το εξαιρετικό Tuca and Bertie, τα κινούμενα σχέδια για ενηλίκους που χαρακτηρίστηκαν ως μια από τις καλύτερες σειρές του Netflix για το 2019. Έκανε πρεμιέρα εκείνο τον Μάιο, αγαπήθηκε παντού στον κόσμο και μας αποχαιρέτισε το ίδιο καλοκαίρι μια και καλή.

Η χαμηλή τηλεθέαση έφταιξε για το ψαλίδι στο Teenage Bounty Hunters (Νέες και Ατίθασες Κυνηγοί Κεφαλών), το teen series που έκανε πρεμιέρα τον Αύγουστο του 2020 και κόπηκε μερικούς μήνες αργότερα.

Στον πρώτο κύκλο του έληξε άδοξα και πρόωρα και το Everything Sucks (Χάλια Όλα!), μια από τις καλύτερες εφηβικές σειρές του Netflix όλων των εποχών. Εμφανίστηκε στην πλατφόρμα στις αρχές του 2018, έγινε αμέσως επιτυχία και όλοι περίμεναν και δεύτερη σεζόν.

Λόγο δεν μάθαμε ποτέ για το ψαλίδι, όπως συνηθίζει εξάλλου να μη λέει το Netflix. Κάτι που δεν έκανε ξανά για το The Society (Κοινωνία από το Μηδέν) του 2019, το έκοψε χωρίς να μας πει γιατί.

Όλοι περίμεναν και δεύτερο κύκλο μετά την απίθανη επιτυχία του πρώτου. Τα γυρίσματα ήταν μάλιστα να ξεκινήσουν την άνοιξη του 2020, χτύπησε όμως η πανδημία του κορονοϊού και το κανάλι είπε να αποσύρει την ανανέωση της σειράς.

Άλλο ένα ηχηρό χτύπημα στους φαν ήταν το κόψιμο του I Am Not Okay With This, κάτι που πόνεσε πολύ.

Η τρομερή δραματική σειρά έκανε πρεμιέρα τον Φεβρουάριο του 2020 και ήταν να πάρει το πράσινο φως για δεύτερο κύκλο, τόσο όμως η τηλεοπτική παραγωγή όσο και η ταινία κόπηκαν πρόωρα λόγω του κορονοϊού.