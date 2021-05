Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από το τέλος του The 100 και το CW είχε δηλώσει πολύ πριν από αυτό πως γινόντουσαν συζητήσεις με τον δημιουργό της σειράς Jason Rothenberg για ένα Prequel spinoff της σειράς. Όπως μας ενημερώνει το Lordoftheseries.gr τον Ιανουάριο όταν το δίκτυο ανακοίνωσε πως το Spinoff του Arrow, ‘Green Arrow and the Canaries’ δεν θα μπει σε στάδιο παραγωγής είχε επισημάνει πως το prequel του The 100 είναι ακόμα στα σκαριά. Την εβδομάδα που μας πέρασε το δίκτυο έκανε κάποιες ανακοινώσεις για το πρόγραμμα του στην νέα σεζόν αλλά το Prequel του The 100 απουσίαζε.

Ο επικεφαλής του δικτύου όμως Mark Pedowitz έσπευσε να διευκρινίσει πως η σειρά είναι ακόμα στα πλάνα τους και πώς γίνονται ακόμα συζητήσεις. “Πιστεύω πως θα σας σοκάρει αλλά ακόμα γίνονται συζητήσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί με κανέναν τρόπο, αλλά εξακολουθεί να είναι στα σκαριά.”

Να θυμίσουμε πως ένα από τα τελευταία επεισόδια του The 100 στην 7η σεζόν λειτούργησε ως πιλοτικό για το πιθανό spinoff. Το επεισόδιο εστίασε στο πως οδηγήθηκε η γη στην καταστροφή της και αν τελικά όντως δούμε την σειρά να πραγματοποιείται θα εστιάζει στην ομάδα που είδαμε στο επεισόδιο και θα εξιστορεί γεγονότα 97 χρόνια πριν τα γεγονότα του The 100.

Το The 100 ήταν μια σειρά με αρκετό κοινό και καταφέρνει ανά καιρούς να έρχεται στην επικαιρότητα. Αυτές τις μέρες είναι στο Top 10 του Netflix με την 6η σεζόν να είναι πλέον διαθέσιμη στην πλατφόρμα. Οι πιθανότητες υλοποίησης του spinoff φαίνεται να είναι ευνοϊκές ίσως τώρα που η μεγάλη καθυστέρηση στις παραγωγές εξαιτίας της πανδημίας πέρασε τα πράγματα να κινηθούν γρηγορότερα.