Το μουσικό βίντεο για το τραγούδι «Mess It Up» από το νέο τους άλμπουμ, «Hackney Diamonds», κυκλοφόρησαν οι Rolling Stones. Το «Mess It Up» είναι το δεύτερο τραγούδι από το «Hackney Diamonds» που συνοδεύεται από μουσικό βίντεο μετά το single «Angry».

Το βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα λίγες μόλις εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ, στο οποίο το θρυλικό συγκρότημα συνδυάζει το κλασικό, μπλουζ – ροκ στυλ με μια ντίσκο, μοντέρνα ποπ προσέγγιση.

Στο σκηνοθετημένο από τον βραβευμένο με Grammy σκηνοθέτη Calmatic, ο Χολτ βγαίνει από μια δύσκολη σχέση. Εγκαταλείπει το σπίτι του για να φύγει από μια οικιακή διαμάχη και στη συνέχεια ξεκινά μια περιπέτεια.

Κοινοποιώντας το μουσικό βίντεο στον λογαριασμό του στο Instagram, ο Χολτ αναφέρει: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είμαι σε ένα βίντεο των @therollingstones».

Το άλμπουμ των Σερ Μικ Τζάκερ, Κιθ Ρίτσαρντς και Ρόνι Γουντς είναι το πρώτο με πρωτότυπα τραγούδια μετά από 18 χρόνια και επίσης το πρώτη μετά τον θάνατο του ντράμερ του συγκροτήματος Τσάρλι Γουυότς τον Αύγουστο του 2021.

Ο Νίκολας Χολτ πρόσφατα πρωταγωνίστησε ως κεντρικός χαρακτήρας στην κωμωδία με vampire «Renfield» μαζί με τον Νίκολας Κέιτζ.

Δείτε το βίντεο κλιπ: