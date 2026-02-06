Σε αναδιάρθρωση της διοικητικής της πυραμίδας προχωρά η Toyota. Η κορυφαία αυτοκινητοβιομηχανία παγκοσμίως ανακοίνωσε ότι ο νέος CEO και πρόεδρος της θα είναι ο μέχρι πρότινος οικονομικός διευθυντής της, Κέντα Κον, που θα αντικαταστήσει τον Κότζι Σάτο.

Ο Σάτο, 56 ετών, ήταν πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος από τον Απρίλιο 2023, έχοντας διαδεχθεί τον Ακίο Τογιόντα, τον εγγονό του ιδρυτή του ομίλου, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ. Αυτή η νέα αλλαγή ρόλων «έχει στόχο να επιταχυνθεί η λήψη αποφάσεων στους κόλπους της διεύθυνσης ως απάντηση στις εξελίξεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον», αναφέρει η επιχείρηση σε ανακοίνωσή της.