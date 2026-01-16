Τις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Ferrari εγκαινίασε η Genesis, αποκλειστικός συνεργάτης της μάρκας στην Ελλάδα για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, επανατοποθετώντας την εμπειρία luxury αυτοκίνησης στη χώρα.

Πρόκειται για μια επένδυση με ξεκάθαρο επιχειρηματικό αποτύπωμα, που ενισχύει τη φυσική παρουσία του ιταλικού οίκου στην ελληνική αγορά και αναβαθμίζει το συνολικό οικοσύστημα υπηρεσιών γύρω από τα εμβληματικά μοντέλα υψηλών επιδόσεων.

Το νέο συγκρότημα, σε στρατηγική τοποθεσία επί της Εθνικής Οδού Αθηνών–Λαμίας, στο ύψος της Κηφισιάς, συνδυάζει σύγχρονο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, τεχνολογία και διαχρονική αισθητική, ευθυγραμμισμένη πλήρως με τα διεθνή standards της Ferrari. Η επένδυση εντάσσεται στο μακροπρόθεσμο πλάνο ανάπτυξης της Genesis Motors, με στόχο τη σταθερή ενίσχυση του brand σε μια απαιτητική και εξειδικευμένη αγορά.

Κορυφαίες υπηρεσίες και τεχνολογία αιχμής

Οι νέες εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν showroom με την υπογραφή της Ferrari, σχεδιασμένο σύμφωνα με τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα του οίκου, αλλά και ένα πλήρως εξοπλισμένο, state-of-the-art service center. Το τεχνικό σκέλος υποστηρίζεται από πιστοποιημένους τεχνικούς της Ferrari και προηγμένα διαγνωστικά συστήματα τελευταίας γενιάς, εξασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα after-sales υπηρεσιών και τεχνική ακρίβεια.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην εμπειρία του πελάτη, με ειδικό χώρο εξατομίκευσης για τη διαμόρφωση νέων μοντέλων ή την αναβάθμιση υφιστάμενων οχημάτων με γνήσια Ferrari accessories, καθώς και customer lounge που λειτουργεί ως χώρος φιλοξενίας, αντανακλώντας τη φιλοσοφία της πολυτελούς αλλά προσωποποιημένης εξυπηρέτησης.

Σταθερή αξία επί τρεις δεκαετίες

Για περισσότερα από 30 χρόνια, η Genesis αποτελεί βασικό πυλώνα της παρουσίας της Ferrari στην Ελλάδα, επενδύοντας συστηματικά σε υποδομές, τεχνογνωσία και ανθρώπινο δυναμικό. Η πορεία αυτή έχει συμβάλει στη διαμόρφωση μιας ώριμης αγοράς στην κατηγορία των Luxury Sports Cars, με έμφαση στη μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες και τη στενή συνεργασία με το εργοστάσιο της Ferrari.

Η νέα επένδυση δεν περιορίζεται σε ένα ακόμη showroom, αλλά σηματοδοτεί το επόμενο επιχειρηματικό βήμα για τη Ferrari στη χώρα μας. Έναν χώρο όπου η μηχανολογία υψηλών επιδόσεων, η πολυτέλεια και η εμπειρία εξυπηρέτησης της Genesis Motors συναντούν το πάθος για την ταχύτητα, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία τόσο για το brand όσο και για την ελληνική αγορά premium αυτοκίνησης.