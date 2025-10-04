Ο Τζορτζ Ράσελ ήταν αυτός που πήρε την pole position στις κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου (4/10) για το γκραν πρι της Formula 1 στη Σιγκαπούρη, με τον Μαξ Φερστάπεν να μένει στη 2η και τον Όσκαρ Πιάστρι να ακολουθεί στην 3η.

Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes ήταν πιο γρήγορος από όλους και με χρόνο 1:29.158 πήρε για πρώτη φορά στην καριέρα του την pole position στη Σιγκαπούρη, αφήνοντας πίσω του τον Φερστάπεν που έκανε 1:29.340

Από την 3η θέση θα ξεκινήσει στον αγώνα της Κυριακής (5/10) ο Πιάστρι και στην 4η θα είναι ο Αντονέλι, με τον Νόρις να παίρνει την 5η θέση στις κατατακτήριες δοκιμές και τον Χάμιλτον να είναι πίσω του παίρνοντας την 6η.

Από την 7η θέση θα εκκινήσει ο Λεκλέρ, από την 8η ο Χαντζάρ, από την 9η ο Μπέρμαν και από τη 10η ο Αλόνσο.