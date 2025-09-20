Με φόρα από τη νίκη του στη Μόντσα πριν δύο εβδομάδες, ο Μαξ Φερστάπεν ήταν πιο γρήγορος από όλους στις κατατακτήριες δοκιμές για το γκραν πρι της Formula 1 στο Αζερμπαϊτζάν και εξασφάλισε την pole position.

Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής, οδηγός της Red Bull, έχει μείνει πίσω στη βαθμολογία φέτος, παρ’ όλα αυτά δεν πτοείται και στοχεύει στη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του προκειμένου να βελτιώσει κάπως την κατάσταση στην κατάταξη.

Με χρόνο 1:41.117 ο Φερστάπεν ήταν ο γρηγορότερος όλων και εξασφάλισε την pole position για τον αγώνα της Κυριακής (21/9), αφήνοντας στη 2η θέση του Κάρλος Σάινθ και στην 3η τον Λίαμ Λόσον, ενώ στην 4η θα είναι ο Κίμι Αντονέλι και στην 5η ο Τζορτζ Ράσελ.

Από εκεί και πέρα, από την 6η θέση θα ξεκινήσει τον αγώνα ο Γιούκι Τσουνόντα, στην 7η θα είναι ο Λάντος Νόρις, στην 8η ο Ισάκ Χαντζάρ, στην 9η ο Όσκαρ Πιάστρι και στη 10η ο Σαρλ Λεκλέρ, με τη Ferrari να απογοητεύει ξανά καθώς ο έτερος οδηγός της, ο Λιούις Χάμιλτον, θα ξεκινήσει από τη 12η θέση.