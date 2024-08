Ο κόσμος της ελληνικής αυτοκίνησης από χθες 27 Αυγούστου θρηνεί την απώλεια του δημοσιογράφου Γιώργου Βαρίνου, που έχασε την πολύμηνη μάχη με την επάρατη νόσο, δυο ημέρες πριν τα 60α του γενέθλια.

Ο Γιώργος υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Δημοσιογράφων Αυτοκινήτου Μοτοσυκλέτας, διετέλεσε ταμίας κατά τη θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑΣΥΔΑΜ, ενώ από πέρσι το καλοκαίρι εξελέγη και μέλος του ΔΣ του «Αυτοκινήτου της Χρονιάς».

Ο Γιώργος Βαρίνος γεννήθηκε στον Πειραιά στις 29 Αυγούστου 2024 και υπηρέτησε επί τέσσερις και πλέον δεκαετίες (ξεκίνησε από έφηβος) τον Ειδικό Τύπο ως φωτογράφος και δημοσιογράφος των περιοδικών 4ΤΡΟΧΟΙ, AutoTρίτη, Auto Motor und Sport, Car and Driver κτλ. Επίσης, δημιούργησε το ψηφιακό περιοδικό «inMotion by gazzetta» και υπήρξε εκδότης πρωτοποριακών εντύπων, μεταξύ των οποίων του «Bestever» και του «Luxury Boats and SUVs», αλλά και του ψηφιακού καταλόγου «Greek Export Almanac».

Ήταν πτυχιούχος Μηχανικός Αεροσκαφών και κατείχε πτυχίο Πιλότου Υπερελαφρών Αεροσκαφών. Από το 1989 εργαζόταν ως επαγγελματίας στο χώρο της αυτοκίνησης, όντας τακτικό μέλος της ΕΣΠΗΤ και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων.

Ο αλησμόνητος και πολυτάλαντος συνάδελφος λάτρευε τα μηχανοκίνητα αθλήματα και συμμετείχε έως πρόσφατα και ο ίδιος με επιτυχία σε αγώνες καρτ, ενώ ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στο χώρο της αυτοκίνησης, λόγω του εξαιρετικού χαρακτήρα του, του χιούμορ, της ευστροφίας του και της ειλικρίνειάς του.

Γιος του αειθαλή καπετάν-Γιάννη, ήταν παντρεμένος με την Μαρία με την οποία απέκτησαν δύο κόρες, την Ιωάννα και την Αθηνά.

Η σορός του Γιώργου Βαρίνου θα μεταφερθεί στη Ριτσώνα, όπου θα γίνει η αποτέφρωσή του σε στενό οικογενειακό κύκλο.