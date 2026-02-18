O Tαϊρίκ Τζόουνς δεν έχει τελικώς κάτι σοβαρό, ωστόσο θα προφυλαχθεί και δεν θα αγωνιστεί στον ημιτελικό Κυπέλλου κόντρα στο Μαρούσι (19/2, 17:00).

Ο Ολυμπιακός είδε τον Ταϊρίκ Τζόουνς να στέκεται άτυχος και να αποχωρεί τραυματίας από το παιχνίδι με αντίπαλο την ΑΕΚ για το Final – 8 της διοργάνωσης του Κυπέλλου. Ο Αμερικανός σέντερ έπιασε το σημείο ακριβώς κάτω από το γόνατό του και αποχώρησε για τον πάγκο κάνοντας ορισμένους μορφασμούς και προκαλώντας μία ανησυχία σε πρώτη φάση. Εν τέλει απέφυγε τα χειρότερα και ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα.

Δεν είναι κάτι σοβαρό. Ωστόσο θα χάσει τον αγώνα κόντρα στο Μαρούσι και στην συνέχεια θα φανεί η διαχείρισή του και πότε θα επιστρέψει.