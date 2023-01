Ο Μάικ Πομπέο στο βιβλίο του αποκαλύπτει πολλές άγνωστες λεπτομέρειες από την καριέρα του και μια από αυτές, αφορά μια επίσκεψη που είχε κάνει στην Τουρκία, όταν έφτασε ένα σημείο πριν σπάσει την πόρτα του γραφείου του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, αναφέρει στο βιβλίο του «Never Give an Inch: Fighting for the America I Love» («Δεν δίνω σπιθαμή: Πολεμώντας για την Αμερική που Αγαπώ»), ότι το 2017 επισκέφθηκε την Τουρκία ως διευθυντής της CIA.

Τότε, ο Τούρκος πρόεδρος του ζήτησε να παρακολουθήσει ένα βίντεο 3 ωρών, το οποίο «έβαλε σε κίνδυνο την ψυχική του υγεία» και φέρεται να σχετίζεται με τις κατηγορίες κατά του Φετουλάχ Γκιουλέν.

Μετά από χρόνια λοιπόν και συγκεκριμένα το 2019 επισκέφθηκε ξανά την Τουρκία ως υπουργός Εξωτερικών, ενώ είχε μαζί του και τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Μάικ Πενς. Ο Ερντογάν ζήτησε μια ολιγόλεπτη συνάντηση με τον δεύτερο, όμως πέρασαν πάνω από 50 λεπτά. Τότε, ο Πομπέο πήγε να ορμήσει στο γραφείο του Τούρκου προέδρου και να σπάσει την πόρτα, καθώς θεωρούσε ότι έβαλε τον Πενς να δει το ίδιο βίντεο που είχε παρακολουθήσει πριν από χρόνια.