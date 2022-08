Η Αμερικανίδα ηθοποιός Anne Heche πέθανε, μια εβδομάδα αφότου τραυματίστηκε σοβαρά σε σοκαριστικό τροχαίο. Η είδηση, επιβεβαιώθηκε από την οικογένειά της, η οποία προηγουμένως είχε ανακοινώσει ότι θα αποσυνδέσουν την ηθοποιό από την μηχανική υποστήριξη την οποία λάμβανε στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν σύμφωνα με τον theguardian.com.

Η 53χρονη ηθοποιός βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση, εγκεφαλικά νεκρή, μετά το τροχαίο δυστύχημα που είχε στις 5 Αυγούστου. Διασωληνώθηκε άμεσα και παρέμεινε σε κώμα με μηχανική υποστήριξη περίπου για μία εβδομάδα.

Η ταραχώδης ζωή της Αν Χεκ

Η Anne Heche έγινε γνωστή στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όπου υποδύθηκε τις δίδυμες στην σαπουνόπερα «Another World». Ρόλος για τον οποίο κέρδισε ένα Daytime Emmy Award και δύο Soap Opera Digest Awards.

Έγινε ευρύτερα γνωστή στα τέλη της δεκαετίας του 1990 όταν και πρωταγωνίστησε στις ταινίες Donnie Brasco αλλά Volcano, I Know What You Did Last Summer , Έξι μέρες επτά Νύχτες και Return to Paradise. Ο πρώτος της σημαντικός ρόλος ήταν ως η κοπέλα του Τζόνι Ντεπ στο γκανγκστερικό δράμα Donnie Brasco (1997). Την ίδια χρονιά, η Αν Χεκ ξεκίνησε να διατηρεί σχέση με την παρουσιάστρια Ellen DeGeneres, λίγο αφότου εκείνη δήλωσε δημόσια πως είναι ομοφυλόφιλη. Το ζευγάρι ήταν μαζί για τρία χρόνια.

Το 1998, πρωταγωνίστησε ως Μάριον Κρέιν στο ριμέικ της ταινίας «Ψυχώ» του Χίτσκοκ και στη συνέχεια έπαιζε κατά μέσο όρο μια ταινία ετησίως για την επόμενη δεκαετία. Έπαιξε την αδερφή της Nicole Kidman στο ψυχολογικό δράμα Birth του Jonathan Glazer και τη φίλη του Ashton Kutcher στην κωμωδία Spread. Το 2011, εμφανίστηκε στην Cedar Rapids και συμπρωταγωνίστησε ως πρώην σύζυγος του διεφθαρμένου αστυνομικού Woody Harrelson στο Rampart.

Στις πιο πρόσφατες κινηματογραφικές δουλειές τους είναι η μαύρη κωμωδία του 2016, Catfight.

Το 2020 συμμετείχε στο Dancing with the Stars.

Το 2001, η Heche δημοσίευσε τα απομνημονεύματα της με τίτλο «Call Me Crazy», τα οποία περιγράφουν την ταραχώδη ανατροφή της ως το μικρότερο από τα πέντε παιδιά σε μια οικογένεια που μετακόμισε 11 φορές κατά τη διάρκεια της παιδικής της ηλικίας.

Όταν η Αν Χεκ ήταν 13 ετών, ο πατέρας της πέθανε από AIDS. Η Heche στα απομνημονεύματα της αναφέρει ότι ο πατέρας της προσβλήθηκε από AIDS από κάποιον σύντροφο του ίδιου φύλου που είχε κατά το παρελθόν ενώ ισχυρίστηκε επίσης ότι ο πατέρας της τη βίασε επανειλημμένα ως παιδί, με αποτέλεσμα να προσβληθεί από έρπητα των γεννητικών οργάνων όταν ήταν μικρή. Άλλα μέλη της οικογένειάς της αμφισβήτησαν τον ισχυρισμό.

Τρεις μήνες μετά τον θάνατο του πατέρα τους, ο αδερφός του Heche, Nathan, πέθανε σε τροχαίο, ενώ η αδελφή του ισχυρίστηκε ότι αυτοκτόνησε. Η Heche αποξενώθηκε από τη μητέρα της αμέσως μετά.

Το 2000, σύμφωνα με τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η Heche οδήγησε στην έρημο και στην συνέχεια περπάτησε στην έρημο και βρέθηκε στο ράντσο ενός ξένου, όπου ζήτησε να κάνει ένα ντους και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στο σαλόνι για να παρακολουθήσει μια ταινία.

Ο ένοικος του σπιτιού κάλεσε τον τοπικό σερίφη αφού ο Χεκ δεν έδειξε κανένα σημάδι πως θα φύγει από το σπίτι. η ηθοποιός εισήχθη για λίγο σε ψυχιατρική μονάδα και παραδέχτηκε ότι είχε πάρει έκσταση. Στο βιβλίο της, η Heche λέει ότι ήταν «τρελή» για τα πρώτα 31 χρόνια της ζωής της λόγω της κακοποίησης που είπε ότι είχε υποστεί στα χέρια του πατέρα της.

Το 2001, η Heche παντρεύτηκε τον εικονολήπτη Coleman Laffoon, με τον οποίο απέκτησε έναν γιο. Ο γάμος κατέληξε σε διαζύγιο και το 2009, η Heche απέκτησε έναν γιο με τον James Tupper, τον συμπρωταγωνιστή της Men in Trees.