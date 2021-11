Επιδιδόταν σε μαγικά κόλπα στους δρόμους, έφτιαχνε ξόρκια, πραγματοποιούσε «ευλογίες», έριχνε κατάρες στους εχθρούς, χόρευε ακόμα και τον χορό της βροχής σε περιόδους ξηρασίας.

Όμως, πλέον ήρθε «τέλος εποχής» για τον τελευταίο μάγο-δημόσιο υπάλληλο της υφηλίου, ο οποίος απολύθηκε έπειτα από είκοσι και βάλε συναπτά χρόνια υπηρεσιών στην πόλη του Κράιστσερτς, στη Νέα Ζηλανδία.

Ο 88χρονος Μάγος [Wizard τον αποκαλούσαν στην ωκεανική χώρα] ήταν μια σπουδαία μορφή της Νέας Ζηλανδίας –και δεν ήταν καν νεοζηλανδός.

Ο (βρετανός στην καταγωγή) Ίαν Μπράκενμπερι Τσάνελ, πληρωνόταν από τον Δήμο της νεοζηλανδικής πόλης από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 προκειμένου να προωθεί το Κράιστσερτς μέσω «πράξεων μαγείας και άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με τη μαγεία».

Ο μισθός του δεν ήταν παχυλός – μόλις 16.000 δολάρια τον χρόνο – ωστόσο όλα αυτά τα χρόνια, ο Wizard κατάφερε και έβαλε στον τραπεζικό του λογαριασμό συνολικά πάνω από 370.000 δολάρια – ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό.

Ο Τσάνελ, που γεννήθηκε στην Αγγλία το 1932, έφτασε στη Νέα Ζηλανδία το 1976 και άρχισε να κάνει ταχυδακτυλουργικά κόλπα σε δημόσιους χώρους διασκεδάζοντας τον κόσμο και ειδικά τα παιδιά που τον λάτρευαν εξαρχής. Ο Δήμος του Κράιστσερτς προσπάθησε να τον σταματήσει, όμως ο κόσμος διαμαρτυρήθηκε και ο Τσάνελ συνέχισε το… θεάρεστο έργο του.

Έτσι, το 1990, ο τότε πρωθυπουργός της χώρας, Μάικ Μουρ, του ζήτησε να γίνει ο επίσημος Μάγος της Νέας Ζηλανδίας. «Σίγουρα θα υπάρχουν ζητήματα, όπως ξόρκια, ευχές και κατάρες και άλλα υπερφυσικά θέματα, τα οποία είναι πέραν των δυνατοτήτων των απλών πρωθυπουργών», του έγραψε, αστειευόμενος, τότε στη σχετική επιστολή.

Ο βίος και η πολιτεία του Μάγου

Ο Τσάνελ γεννήθηκε στο Λονδίνο, όπου σπούδασε ψυχολογία και κοινωνιολογία ενώ την δεκαετία του ’50 υπηρέτησε και στη Βασιλική Αεροπορία, την γνωστή μας RAF.

Την δεκαετία του ’60 μετακόμισε μόνιμα στην Αυστραλία, όπου και έπιασε δουλειά στο University of Western Australia, ως υπεύθυνος των προγραμμάτων τέχνης που είχαν, ενώ το 1967 έγινε καθηγητής στο τμήμα κοινωνιολογίας του University of New South Wales.

Το 1974 μετανάστευσε στο Κράιστσερτς της Νέας Ζηλανδίας και άρχισε να δίνει τις πρώτες του παραστάσεις ως «κοσμολόγος, διασκεδαστής και σαμάνος». Και όταν, κάποια στιγμή στα μέσα της δεκαετίας του ’70, ενέσκηψε μια μεγάλη περίοδος ξηρασίας στη Νέα Ζηλανδία άρχισε και τους χορούς της βροχής. Και, συμπτωματικά εντελώς, άρχισε ξανά να βρέχει.

Και ο Τσάνελ από απλός διασκεδαστής, ξαφνικά απέκτησε «κύρος» γιατί «έσωσε την χώρα».

Μάλιστα, η μετέπειτα δήμαρχος του Κράιστσερτς, Βίκι Μπακ, κατασκεύασε για χάρη του ένα παρατηρητήριο πάνω από τον πύργο της βιβλιοθήκης του πανεπιστημίου της πόλης, από όπου ο Μάγος παρατηρούσε όσα γίνονταν και έκανε όλα τα απαραίτητα ξόρκια του, πριν τους μεγάλους και σημαντικούς αγώνες της ομάδας ράγκμπι της πόλης.

Το 1982 ήλθε η επίσημη αναγνώρισή του από τη New Zealand Art Gallery Directors Association. Αρχικά πρόσφερε δωρεάν τις υπηρεσίες του. Από το Νοέμβριο έως τον Απρίλιο, πάνω στο Πάσχα, εμφανιζόταν δημοσίως στο κέντρο της πόλης από Δευτέρα έως Παρασκευή, μεταξύ 13.00 και 14.00. Αυτό όμως άλλαξε το 1998, όταν απέκτησε σύμβαση εργασίας με την πόλη και έγινε, επισήμως, δημόσιος υπάλληλος.

Βέβαια, για να λέμε και του στραβού το δίκιο, όλα αυτά τα χρόνια δεν ήταν… άμεμπτου ηθικής.

Το 2009 προκάλεσε σάλο για σχόλια που έκανε και αφορούσαν γυναίκες. Μεταξύ άλλων, έχει πει πως «οι γυναίκες είναι διαβολικές» και ότι «χρησιμοποιούν την πονηριά για να αποκτήσουν άνδρες. Τις αγαπώ. Τις συγχωρώ πάντα. Δεν έχω χτυπήσει κάποια ακόμα, γιατί κάνουν εύκολα μελανιές και μετά λένε τι συνέβη στους γείτονες και τους φίλους. Και μετά έχεις πρόβλημα».

Μετά από 23 χρόνια, η απόλυση

Πριν μερικά 24ωρα, το δημοτικό συμβούλιο της πόλης του έστειλε επιστολή, με την οποία τον ευχαρίστησε για τις υπηρεσίες του τις τελευταίες δεκαετίες και τον ενημέρωσε ότι το συμβόλαιό του λήγει.

«Ήταν μια δύσκολη απόφαση, να τερματίσουμε τη σύμβασή του», είπε η Λιν Μακλέλαντ, η αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου του Κράιστσερτς. «Το δημοτικό συμβούλιο αναγνωρίζει την πολύτιμη συμβολή του στην πολιτιστική ζωή της πόλης μας, την οποία θα αποτελεί πάντα μέρος της ιστορίας», πρόσθεσε.

Όπως ανέφερε η ανακοίνωση, «το Κράιστσερτς στρέφεται προς μία διαφορετική κατεύθυνση για την τουριστική προώθησή του, προσπαθώντας να δώσει την εικόνα μίας ζωντανής, μοντέρνας πόλης». Συνεπώς, ένας Μάγος δεν ταιριάζει πια στο νέο προφίλ.

«Υπονοεί ότι είμαι βαρετός και γέρος, αλλά δεν υπάρχει κανένας σαν εμένα στο Κράιστσερτς», είπε ο Τσάνελ. «Απλά δεν τους αρέσω γιατί είναι βαρετοί, γέροι γραφειοκράτες. Εγώ αρέσω σε όλους και εκείνοι σε κανέναν», πρόσθεσε.

Παρόλα αυτά, όταν τον ρώτησαν εάν θα καταραστεί το δημοτικό συμβούλιο, απάντησε ότι προτιμά να δίνει ευχές. «Δίνω στα παιδιά χαρούμενα όνειρα και γενικά υγεία. Και θέλω να κάνω τους γραφειοκράτες πιο ανθρώπινους», είπε.

Μετά την ανακοίνωση για την απόλυση του, δήλωσε απογοητευμένος, αλλά καθησύχασε το κοινό του, βεβαιώνοντας πως θα συνεχίσει τις δημόσιες εμφανίσεις του, έστω και επανερχόμενος στο παλιό… χαλαρό καθεστώς απ’ όπου πρωτοξεκίνησε την δεκαετία του ‘70.