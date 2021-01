Middle East Eye: Ο Μπάιντεν περιφρονεί τον Ερντογάν – Αγνόησε το αίτημά του να μιλήσουν τηλεφωνικά

Έχοντας απομείνει λίγες μόλις ημέρες προτού ο Τζο Μπάιντεν αναλάβει την εξουσία στις ΗΠΑ, ο εκλεγμένος πρόεδρος δεν έχει ακόμα ανταποκριθεί στο αίτημα του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να πραγματοποιήσει τηλεφωνική συνομιλία μαζί του. Πρόκειται για μια ασυνήθιστη περιφρόνηση για έναν ισχυρό σύμμαχο του ΝΑΤΟ, γράφει η ιστοσελίδα Middle East Eye.

Τρεις άνθρωποι με γνώση του θέματος, είπαν στο Middle East Eye ότι το γραφείο του Ερντογάν υπέβαλε το αίτημα για τηλεφωνική επικοινωνία τον περασμένο μήνα, αλλά εβδομάδες αργότερα δεν έχει συμφωνηθεί καμία συζήτηση.

«Η απόφαση του Μπάιντεν να μη σηκώσει το τηλέφωνο δεν αποτελεί έκπληξη, δεδομένων των σχολίων που είχε κάνει πέρυσι στους New York Times, όπου είπε ότι η Ουάσιγκτον θα έπρεπε να έχει διαφορετική προσέγγιση απέναντι στον Ερντογάν και να υποστηρίξει την τουρκική αντιπολίτευση», αναφέρει το δημοσίευμα και συνεχίζει:

«Ο Ερντογάν δεν βιάστηκε να συγχαρεί τον Μπάιντεν για τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, καθώς η Άγκυυρα διατηρεί θερμές σχέσεις με τον απερχόμενο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ο τούρκος ηγέτης ήταν από τους τελευταίους, σε παγκόσμιο επίπεδο, που προέβη σε αυτή την κίνηση, στέλνοντας συγχαρητήριο μήνυμα στο τέλος Νοεμβρίου».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τόσο η ομάδα του Μπάιντεν για τη μετάβαση στην προεδρία όσο και η τουρκική προεδρία απέφυγαν να δώσουν άμεσες απαντήσεις στα μέσα ενημέρωσης όταν ρωτήθηκαν σχετικά με το θέμα.

Εκπρόσωπος του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ δήλωσε ότι η ομάδα του θα συνεχίσει να εξετάζει τα μηνύματα που έχουν σταλεί για τηλεφωνικές συγχαρητήριες κλήσεις στον Μπάιντεν. «Πέραν τούτου, δεν θα κάνουμε κανένα σχόλιο» είπε ο εκπρόσωπος.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας είπε ότι το γραφείο του θα ενημέρωνε σε περίπτωση που υπήρχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπάιντεν.

Πέρα από το θέμα της τηλεφωνικής επικοινωνίας, οι τούρκοι αξιωματούχοι στην Άγκυρα έχουν δηλώσει δημόσια ότι είναι πρόθυμοι να οικοδομήσουν εποικοδομητική σχέση με τη νέα αμερικανική κυβέρνηση.

Ο Ιμπραήμ Καλίν, σύμβουλος του τούρκου προέδρου, ανέφερε την Κυριακή στην τουρκική τηλεόραση ότι οι επαφές της Άγκυρας με την ομάδα μετάβασης του Μπάιντεν ήταν «πολύ θετικές». «Είπαν ότι θέλουν να αναπτύξουν καλές σχέσεις με την Τουρκία και να γυρίσουν νέα σελίδα» πρόσθεσε ο Καλίν.

Πάντως, σημειώνει το Middle East Eye, η απροθυμία του Μπάιντεν να μιλήσει με τον Ερντογάν, ενώ καλεί όλους τους ηγέτες των μεγάλων συμμάχων, από τη Νότια Κορέα έως την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, δείχνει ότι ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ δεν θα βιαστεί να γυρίσει σελίδα με την τουρκική κυβέρνηση.

