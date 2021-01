FBI: Σχεδιάζονται ένοπλες κινητοποιήσεις στα Καπιτώλια των πολιτειών όταν ορκιστεί ο Μπάιντεν

Οι πρωτόγνωρες σκηνές που διαδραματίστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στην Ουάσινγκτον από υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ ενδεχομένως να μην είναι οι μόνες. Αυτό διότι το FBI εκτιμά ότι σχεδιάζονται ένοπλες κινητοποιήσεις στα Καπιτώλια και των 50 πολιτειών των ΗΠΑ, καθώς και στην πρωτεύουσα.

Όλα αυτά δεν αποκλείεται να συμβούν -όπως αναφέρεται- ενόψει της ορκωμοσίας του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν, στις 20 Ιανουαρίου. Την πληροφορία για όλα τα παραπάνω μετέφερε μέσω του Twitter ένας ρεπόρτερ του τηλεοπτικού δικτύου ABC News.

Τα μέλη μιας μη κατονομαζόμενης ένοπλης ομάδας φέρονται ότι σχεδιάζουν να ταξιδέψουν στην Ουάσινγκτον στις 16 Ιανουαρίου. Απειλούν με εξέγερση αν γίνει προσπάθεια απομάκρυνσης του Τραμπ από το αξίωμά του, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, ο οποίος επικαλείται ένα ενημερωτικό δελτίο του FBI.

More: "FBI received information about an identified armed group intending to travel to Washington, DC on 16 January. They have warned that if Congress attempts to remove POTUS via the 25th Amendment a huge uprising will occur." #CapitolRiots #Capitol #capitolbreach @AaronKatersky https://t.co/Pz9kbEZc4N

