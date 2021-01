Γκρέτα Τούνμπεργκ: Η Σουηδή ακτιβίστρια ενηλικιώθηκε και... προειδοποιεί - «Θα αποκαλύπτω όλα τα σκοτεινά μυστικά»

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ, η ακτιβίστρια από τη Σουηδία που έγινε ευρέως γνωστή από τα εφηβικά της χρόνια, για την αφύπνιση και την άμεση δράση της απέναντι στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης, στις 3 Ιανουαρίου έγινε 18 ετών.

Η ίδια θέλησε να ευχαριστήσει με τον δικό της μοναδικό τρόπο τον κόσμο που της ευχήθηκε στο Twitter.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά με περίσσιο χιούμορ: «Σήμερα θα με βρείτε στην τοπική παμπ να αποκαλύπτω όλα τα σκοτεινά μυστικά για το κλίμα, τη θεωρία συνωμοσίας για τις σχολικές απεργίες και για τους δαιμόνιους επιτηρητές μου που πλέον δεν μπορούν να με ελέγξουν. Είμαι επιτέλους ελεύθερη».

Το περιοδικό Time είχε αναδείξει την 18χρονη ως «Πρόσωπο του 2019» για την έναρξη της περιβαλλοντικής της εκστρατείας τον Αύγουστο του 2018, η οποία έγινε παγκόσμιο κίνημα. «Στους 16 μήνες από τότε, έχει απευθυνθεί σε αρχηγούς κρατών στα Ηνωμένα Έθνη, συναντήθηκε με τον Πάπα, μίλησε ανοιχτά για τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και ενέπνευσε 4 εκατομμύρια ανθρώπους να συμμετάσχουν στην παγκόσμια κλιματική απεργία στις 20 Σεπτεμβρίου 2019, η μεγαλύτερη απεργία για το κλίμα στην ανθρώπινη ιστορία», ανέφερε το περιοδικό.

Κατά τη διάρκεια διάφορων ομιλιών της μέχρι σήμερα, η Γκρέτα καλεί σε αφύπνιση τους ανθρώπους ώστε να κινητοποιηθούν άμεσα πριν να είναι πολύ αργά για την ανθρωπότητα και τη ζωή στον πλανήτη.

Thank you so much for all the well-wishes on my 18th birthday!

Tonight you will find me down at the local pub exposing all the dark secrets behind the climate- and school strike conspiracy and my evil handlers who can no longer control me!

I am free at last!! pic.twitter.com/w1VBG83VVN

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 3, 2021