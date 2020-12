Επιτέλους συμφωνία για το Brexit ανάμεσα σε ΕΕ και Βρετανία

Μια ιστορική συμφωνία επιτεύχθηκε ανάμεσα στην ΕΕ και τη Μεγάλη Βρετανία. Η συμφωνία έρχεται μόλις επτά ημέρες πριν από την αποχώρηση της χώρας από το μεγαλύτερο εμπορικό μπλοκ στον κόσμο.

Το Λονδίνο και οι Βρυξέλλες οριστικοποίησαν τη συμφωνία για τις εμπορικές σχέσεις της ΕΕ και της Βρετανίας μετά το Brexit την οποία διαπραγματεύονταν επί δέκα μήνες, έγινε γνωστό σήμερα από ευρωπαϊκές πηγές που επικαλείται το Reuters.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον πανηγύρισε μέσω Twitter για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε.

The deal is done. pic.twitter.com/zzhvxOSeWz

«Η συμφωνία είναι γεγονός», δήλωσε επίσης πηγή της Ντάουνινγκ Στριτ. «Πήραμε πίσω τον έλεγχο των χρημάτων μας, των συνόρων μας, των νόμων μας, του εμπορίου και των αλευτικών υδάτων μας».

«Η συμφωνία είναι καταπληκτικά νέα για τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις σε κάθε τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου. Υπογράψαμε την πρώτη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου που βασίζεται σε μηδενικούς δασμούς και μηδενικές ποσοστώσεις η οποία έχει επιτευχθεί ποτέ με την ΕΕ».

«Επιτύχαμε αυτή τη μεγάλη συμφωνία για ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο σε χρόνο ρεκόρ, και υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, η οποία προστατεύει την ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς μας και τη θέση της Βόρειας Ιρλανδίας μέσα σε αυτήν», είπε η πηγή αυτή.

Για «δίκαιη και ισορροπημένη» συμφωνία έκανε λόγο η πρόεδρος της Κομισιόν.

«Αξίζει να παλέψουμε για αυτήν τη συμφωνία. Έχουμε τώρα μια δίκαιη και ισορροπημένη συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα προστατεύσει τα συμφέροντά μας στην ΕΕ, θα διασφαλίσει θεμιτό ανταγωνισμό και θα παρέχει προβλεψιμότητα για τις αλιευτικές μας κοινότητες.

Η Ευρώπη προχωρά τώρα» ανέφερε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

It was worth fighting for this deal.

We now have a fair & balanced agreement with the UK. It will protect our EU interests, ensure fair competition & provide predictability for our fishing communities.

Europe is now moving on. https://t.co/77jrNknlu3

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 24, 2020