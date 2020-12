Brexit: Συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο αν αλλάξει η στάση της λέει η Ντάουνινγκ Στριτ

Οι εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις Βρυξέλλες βρίσκονται σε «σοβαρή κατάσταση» σύμφωνα με όσα δήλωσε απόψε η Ντάουνινγκ Στριτ και δεν πρόκειται να επιτευχθεί συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός και αν αλλάξει ουσιωδώς τη στάση της.

Στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον σημείωσε ότι «ο χρόνος λιγοστεύει» και ότι τώρα φαίνεται πολύ πιθανόν να μην επιτευχθεί συμφωνία για τις μελλοντικές εμπορικές σχέσεις των δύο πλευρών αν η ΕΕ δεν αλλάξει ουσιαστικά τις θέσεις της.

«Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι απομένει λίγος χρόνος. Είπε ότι, αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χωρίσουν φιλικά και ότι οι εμπορικές συναλλαγές του ΗΒ με την ΕΕ θα ακολουθούν όρους παρόμοιους με εκείνους που ισχύουν για την Αυστραλία», προστίθεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του Τζόνσον.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον δήλωσε πως επιτεύχθηκε «σημαντική πρόοδος» στις εμπορικές συνομιλίες των δύο πλευρών, αλλά η γεφύρωση των «μεγάλων διαφορών» αναφορικά με την αλιεία εξακολουθεί να είναι δύσκολη.

«Χαιρετίζουμε τη σημαντική πρόοδο σε πολλά ζητήματα. Ωστόσο, πρέπει να γεφυρωθούν μεγάλες διαφορές, ιδίως στον τομέα της αλιείας. Η γεφύρωσή τους θα είναι πολύ δύσκολη», είπε η πρόεδρος της Κομισιόν με ανάρτηση στο twitter, προσθέτοντας ότι οι εμπορικές συνομιλίες θα συνεχιστούν αύριο Παρασκευή.

With @BorisJohnson we took stock of the EU-UK negotiations.

We welcomed substantial progress on many issues. Yet big differences remain to be bridged, in particular on fisheries. Bridging them will be very challenging.

Negotiations will continue tomorrow. pic.twitter.com/ou5NUibZ3e

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 17, 2020