Spiegel: Νικητές της χρονιάς οι ιδρυτές της Biontech που δημιούργησαν το εμβόλιο για τον κορονοϊό

«Νικητές της χρονιάς» είναι για το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel οι Ugur Sahin και η Oezlem Tuereci, ιδρυτές της γερμανικής εταιρίας βιοτεχνολογίας Biontech, που δημιούργησαν το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, σε συνεργασία με την φαρμακοβιομηχανία Pfizer.

Όπως αναφέρει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων το περιοδικό κάνει λόγο για μια ιστορία επιτυχίας «Made in Germany» και αναφέρεται στον χρόνο - ρεκόρ που χρειάστηκε η εταιρία του Μάιντς για να αναπτύξει το εμβόλιο που άρχισε ήδη να χρησιμοποιείται στην μάχη κατά του κορονοϊού.

Επόμενος στόχος για το τουρκικής καταγωγής ζευγάρι γιατρών είναι ένα φάρμακο για τον καρκίνο, με περαιτέρω αξιοποίηση της επαναστατικής τεχνολογίας mRNA.

Το πολλά υποσχόμενο εμβόλιο που παρουσίασε προσφάτως η Pfizer με 90% αποτελεσματικότητα είναι ένα έργο δυο ταγμένων ερευνητών από τη Γερμανία.

Οι Ugur Sahin και Oezlem Tuereci ερωτεύτηκαν μέσα στο εργαστήριο, καθώς τους δένει το ίδιο πάθος για την ιατρική έρευνα.

Ο 55χρονος Dr. Sahin και η 53χρονη Dr. Tureci είναι οι ιδρυτές της BioNTech, της εταιρίας που συνεργάζεται με τη Pfizer για την ανάπτυξη του εμβολίου κατά της Covid-19.

Και χρησιμοποίησαν μάλιστα την ίδια μέθοδο που επιστρατεύουν εδώ και χρόνια στη μάχη με τους καρκινικούς όγκους, σύμφωνα με το δημοσίευμα των «Times».

