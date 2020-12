Μεξικό: Κυνηγούσε τα καρτέλ εδώ και 5 χρόνια και βρέθηκε νεκρή έξω από το σπίτι της με 12 σφαίρες

Μια ατρόμητη μητέρα που έχασε την κόρη της από τη βία των καρτέλ του Μεξικού επιδόθηκε σε μια πενταετή προσπάθεια να εξαρθρώσει τη συμμορία των 10 κακοποιών που τη σκότωσαν.

Η προσπάθεια πήρε τέλος το 2017, όταν η μητέρα βρέθηκε νεκρή έξω από το σπίτι της. Τη γάζωσαν με 12 σφαίρες.

Η 20χρονη Karen Alejandra Salinas Rodriguez είχε απαχθεί και δολοφονηθεί από το διαβόητο καρτέλ Los Zetas στο San Fernando του Μεξικού τον Ιανουάριο του 2012. Παρά το γεγονός ότι η οικογένεια ήταν έτοιμη να πληρώσει τα λύτρα, οι κακοποιοί σκότωσαν το κορίτσι.

Τα απομεινάρια της εντοπίστηκαν σε εγκαταλειμμένο ράντσο το 2014.

Η μητέρα της, Miriam Rodriguez, κυνηγούσε τους φονιάδες της κόρης της από το 2012. Και για να το κάνει αυτό έγινε πραγματική ντετέκτιβ, με πλαστές ταυτότητες και μεταμφιέσεις.

Mother shot 12 times outside her home after five-year mission to take down Mexican cartel members https://t.co/s0SmwTMEWO

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 16, 2020