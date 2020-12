Η χριστουγεννιάτικη διαφήμιση που έφερε σε πολλούς δάκρυα στα μάτια

Τα Χριστούγεννα είναι μια εποχή έντονων συναισθημάτων και πολλοί περιμένουν τις γιορτινές ημέρες για να περάσουν όμορφα με τις οικογένειές τους. Φέτος βέβαια όλα είναι πιο δύσκολα εξαιτίας της πανδημίας που βάζει αυστηρούς περιορισμούς στους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Στο κλίμα των ημερών, μια διαφήμιση της ολλανδικής φαρμακευτικής εταιρείας DocMorris προκάλεσε συγκίνηση και αρκετοί δεν δίστασαν να τη χαρακτηρίσουν ως την καλύτερη του 2020.

Πρωταγωνιστής της διαφήμισης ένας παππούς που σηκώνει βάρη. Το 2 περίπου λεπτών βίντεο έχει προβληθεί περισσότερες από 7 εκατομμύρια φορές στο YouTube και εκατομμύρια ακόμη στα social media.

Δείχνει τον ηλικιωμένο άντρα που προσπαθεί να γυμναστεί σηκώνοντας βάρη μέσα και έξω από το σπίτι. Τον βλέπουμε να πασχίζει και να κοιτάζει τη φωτογραφία κάποιου για να πάρει δύναμη και να συνεχίσει την προσπάθειά του.

Σηκώνει βάρη και τα φύλλα από τα δέντρα πέφτουν, σηκώνει βάρη και έξω χιονίζει. Οι γείτονες απορούν.

Και τελικά επισκέπτεται την οικογένειά του για τα Χριστούγεννα. Φτάνει στο σπίτι και στα χέρια του κρατά ένα κουτί με ένα αστέρι μέσα. Όταν η εγγονή του εμφανίζεται, καταφέρνει και τη σηκώνει προκειμένου η μικρή να βάλει το αστέρι στην κορυφή του χριστουγεννιάτικου δέντρου.

«Ώστε να φροντίσεις όσα έχουν πραγματικά αξία στη ζωή» είναι η φράση που τελειώνει τη διαφήμιση.

«Όσον αφορά τις χριστουγεννιάτικες διαφημίσεις, αυτή είναι πανέμορφη. Ξεπερνά να 2 λεπτά, αλλά δείτε τη μέχρι το τέλος. Είναι εξαιρετική», σχολίασε ένας χρήστης στο Twitter.

Άλλοι την αποκάλεσαν «την καλύτερη διαφήμιση αυτής της χρονιάς».

Άνθρωποι από όλο τον κόσμο έχουν κάνει αναρτήσεις και σχολιάζουν ότι τους έφερε δάκρυα στα μάτια, όπως μεταδίδει ο βρετανικός Independent.

This commercial took me down and made me cry right at my work desk today. I showed it to three coworkers, and all three also ended up in tears. This is absolutely lovely. 🥰

Take Care of Yourself | Doc Morris Christmas Advert 2020 https://t.co/gkjY5c5x3U

— Mary (@peacewillfollow) December 11, 2020