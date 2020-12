Η συγκίνηση του υπουργού Υγείας της Βρετανίας στον αέρα για τους πρώτους εμβολιασμούς

Η Βρετανία άρχισε σήμερα τους εμβολιασμούς με το εμβόλιο κατά της Covid-19 που αναπτύχθηκε από τις Pfizer και BioNTech και έγινε η πρώτη δυτική χώρα που άρχισε να εμβολιάζει τον γενικό πληθυσμό της.

Πρόκειται για μια ιστορική ημέρα για τη Βρετανία και ο υπουργός Υγείας της Ματ Χάνκοκ δεν έκρυψε τη συγκίνησή του στον αέρα, βλέποντας τις εικόνες του πρώτου άντρα στον κόσμο που έκανε το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, του 81χρονου Ουίλιαμ Σαίξπηρ.

«Ήταν μια δύσκολη χρονιά για τόσους ανθρώπους» είπε για να συμπληρώσει πως «σε κάνει περήφανο που είσαι Βρετανός».

Health Secretary Matt Hancock becomes emotional hearing the words of the first man in the world to receive the vaccine, William Shakespeare.

He tearily says ‘it makes you so proud to be British’.@piersmorgan| @susannareid100

Watch the full interview👉https://t.co/fzcHkA6S4k pic.twitter.com/IxzfZ3GAVs

— Good Morning Britain (@GMB) December 8, 2020