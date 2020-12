Brexit: Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός ζητεί «κάθε δυνατή προσπάθεια» για μια εμπορική συμφωνία

Ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Μάικλ Μάρτιν δήλωσε σήμερα ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτευχθεί μια νέα εμπορική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βρετανίας.

«Χαιρετίζω το γεγονός ότι οι διαπραγματευτές θα επαναλάβουν τις συνομιλίες τους για μια εμπορική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου στις Βρυξέλλες αύριο. Μια συμφωνία είναι προς το συμφέρον όλων. Πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας», έγραψε στο Twitter.

I welcome the fact that negotiators will resume their discussions on an EU and UK trade deal in Brussels tomorrow. An agreement is in everyone's best interests. Every effort should be made to reach a deal.

— Micheál Martin (@MichealMartinTD) December 5, 2020