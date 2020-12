Κορονοϊός: Έφυγαν από το Βέλγιο τα πρώτα φορτηγά με το εμβόλιο της Pfizer για τη Βρετανία

Το εμβόλιο των εταιρειών Pfizer και BioNTech κατά του κορονοϊού έλαβε έγκριση από τη Βρετανία. Ήδη ξεκίνησαν από το Βέλγιο τα πρώτα φορτηγά μεταφέροντας το εμβόλιο προς το Λονδίνο.

«Η κυβέρνηση δέχθηκε τη σύσταση της ανεξάρτητης Ρυθμιστικής Αρχής Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας (MHRA) να εγκρίνει το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech για χρήση», ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Βρετανίας.

«Το εμβόλιο θα είναι διαθέσιμο σε όλη τη Βρετανία από την επόμενη εβδομάδα», πρόσθεσε.

Lorries packed with thousands of doses of coronavirus vaccine have been seen leaving Pfizer's Belgian factory for the UK.

