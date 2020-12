Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στη Γερμανία: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και 15 τραυματίες – Σκοτώθηκε βρέφος

Αυξήθηκε ο θλιβερός απολογισμός του φονικού συμβάντος που έγινε την Τρίτη (01/12) στην Τρίερ της Γερμανίας. Τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς και 15 τραυματίες άφησε πίσω του ο οδηγός που έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στο πλήθος στον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης στη Ρηνανία - Παλατινάτο.

Μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται και ένα βρέφος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία και όπως μεταφέρει το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο δράστης είναι 52 ετών, Γερμανός και κάτοικος της περιοχής και έχει συλληφθεί. Ωστόσο, τα κίνητρά του παραμένουν ασαφή, ενώ γίνεται λόγος για «κατάσταση αμόκ».

Όπως επισήμανε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας: «Θα πρέπει να ρωτήσουμε τον δράστη και αυτό είναι για την ώρα δύσκολο».

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι ο δράστης οδήγησε εσκεμμένα το μάρκας Range Rover αυτοκίνητό του προς τους ανθρώπους που βρίσκονταν στον πεζόδρομο, ενώ κινείτο επί σχεδόν ένα χιλιόμετρο με ταχύτητα 70-80 χλμ./ώρα, την οποία δεν ανέκοψε.

«Κάποιοι άνθρωποι πετάχτηκαν στον αέρα από την σύγκρουση», δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες.

«Συλλάβαμε ένα άτομο και ένα όχημα κατασχέθηκε. Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, δύο άνθρωποι έχουν πεθάνει. Παρακαλώ συνεχίστε να αποφεύγετε το κέντρο της πόλης», ανέφερε νωρίτερα η Αστυνομία σε σχετικό μήνυμά της. Σε πρώτο χρόνο, οι πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για έναν νεκρό.

Στο μεταξύ, συγκλονιστικά βίντεο βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Σε αυτά καταγράφονται οι στιγμές λίγο μετά την επίθεση αλλά και η σύλληψη του δράστη...

BREAKING VIDEO: Aftermath - car hits people in pedestrian zone in Trier city of Germany. #Trier pic.twitter.com/aEaZnJLw4b

BREAKING VIDEO 3: Police arresting suspect, the car used in the incident is also seen - #Trier, #Germanypic.twitter.com/jwRLnQqClv

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 1, 2020