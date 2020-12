Γερμανός 51 ετών ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε πάνω στο πλήθος – Το βίντεο με τη σύλληψή του

Γερμανός 51 ετών από την περιοχή είναι ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε πριν από λίγη ώρα στο πλήθος στον κεντρικό πεζόδρομο του Τρίερ, στη Ρηνανία - Παλατινάτο, σκοτώνοντας δύο άτομα και τραυματίζοντας άλλα δέκα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα κίνητρα του δράστη, ο οποίος έχει συλληφθεί, δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, ωστόσο ο Δήμαρχος της Πόλης Βόλφραμ Λάιμπε έκανε ήδη λόγο για «αμόκ» από την πλευρά του δράστη.

Όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες στην τηλεόραση της BILD, το αυτοκίνητο, μάρκας Range Rover κινείτο με ταχύτητα 70-80 χλμ/ώρα και πλησιάζοντας το πλήθος συνέχισε να επιταχύνει.

Δείτε το βίντεο από τη στιγμή της σύλληψής του από την αστυνομία…

BREAKING VIDEO 3: Police arresting suspect, the car used in the incident is also seen - #Trier, #Germanypic.twitter.com/jwRLnQqClv

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 1, 2020