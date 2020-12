Το μυστήριο της εξαφάνισης γιγάντιου ξύλινου φαλλού και η θεωρία για το ανεπιθύμητο δώρο γενεθλίων

H γερμανική αστυνομία ερευνά μια παράξενη υπόθεση εξαφάνισης ενός φαλλικού αγάλματος από βουνοπλαγιά της Βαυαρίας.

Σύμφωνα με την «Allgaeuer Zeitung», το 2 μέτρων και 200 κιλών ξύλινο άγαλμα σε σχήμα φαλλού κόπηκε με τσεκούρι το Σαββατοκύριακο, παρά το γεγονός ότι έστεκε εδώ και χρόνια αγέρωχο στο όρος Grunten, στα νοτιοδυτικά του Μονάχου.

Δεν είναι γνωστό ποιος το σκάλισε και το έστησε εκεί πριν από 4-5 χρόνια, ήταν πάντως αξιοθέατο της περιοχής και πόλος έλξης τουριστών στο ψηλό βουνό των 1.738 μέτρων. Ακόμα και στο Google Maps μπορούσες να το βρεις ως «πολιτιστικό μνημείο».

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, το άγαλμα μπορεί να ήταν ένα χυδαίο δώρο γενεθλίων. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, το σκάλισε μια ομάδα φίλων για να σκαρώσει μια φάρσα σε ένα μέλος της παρέας.

German police launch investigation into disappearance of phallic sculpture from Bavaria mountainsidehttps://t.co/Vx3e43N1oJ

— BBC News (World) (@BBCWorld) December 1, 2020