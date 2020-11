Το βίντεο με τον Ντιέγκο Μαραντόνα λίγες μέρες πριν πεθάνει – Περπατά με δυσκολία και χαιρετά ένα μικρό κορίτσι

Ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται ο Ντιέγκο Μαραντόνα να χαιρετά ένα μικρό κορίτσι που τον φωνάζει με το όνομά του φαίνεται πως είναι το τελευταίο με τον θρύλο του ποδοσφαίρου πριν τον θάνατό του, όπως μεταδίδει η Daily Mail.

O Μαραντόνα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών, φαίνεται να περπατά με δυσκολία καθώς βάζει το δεξί του χέρι στον ώμο ενός από τους δύο άντρες που στέκονται δίπλα του για να σταθεροποιηθεί.

Παρά τη δυσκολία που φαίνεται να αντιμετωπίζει όμως, ο Μαραντόνα γυρνά και χαιρετά το μικρό κοριτσάκι που του φωνάζει «Hola Diego».

Το κορίτσι χαιρετά από το σπίτι δίπλα σε εκείνο στο οποίο πέθανε την Τετάρτη.

Maradona turns and waves to overjoyed little girl in last ever footage of the star, filmed days before he died https://t.co/JK3WJPmkXQ pic.twitter.com/vXWHDrU7gU

— Daily Mail Online (@MailOnline) November 27, 2020