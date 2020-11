Το συγκινητικό γράμμα ενός παιδιού στον Άγιο Βασίλη: «Με αγαπάει ο Θεός που είμαι gay»;

Ένα μικρό αγόρι από τις ΗΠΑ κατάφερε με ένα του γράμμα και λίγες μόνο λέξεις να προκαλέσει κύμα συγκίνησης στο διαδίκτυο.

Ο μικρός Will είναι ένα ακόμα παιδί που λατρεύει τα Χριστούγεννα και τον Άη Βασίλη γι’αυτό και θέλησε να του στείλει το δικό του γράμμα. Ο συγκεκριμένος μικρούλης όμως, δεν ζήτησε κάποιο δώρο επειδή ήταν καλό παιδί όλη τη χρονιά αλλά θέλησε να κάνει μια ερώτηση στον Άγιο Βασίλη.

«Με αγαπάει ο Θεός που είμαι gay;» αναρωτιέται ο μικρός Will στο γράμμα του και με αυτόν τον τρόπο εξέφρασε το φόβο για το γεγονός ότι είναι gay ενώ θέλησε να μάθει, επίσης, αν ο Άγιος Βασίλης στηρίζει την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα.

Τα γράμματα που γράφουν τα παιδιά στην Αμερική και έχουν ως παραλήπτη τον Αγιο Βασίλη τα παραλαμβάνει η ειδική υπηρεσία του αμερικανικού ταχυδρομείου «USPS's Operation Santa» και τα δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της.

Μια χρήστης του Twitter έπεσε πάνω στο γράμμα του Γουίλ, το οποίο τη συγκίνησε πολύ και το δημοσίευσε στο προφίλ της.

Αμέσως το γράμμα του μικρούλι έγινε viral και κατέκλυσε τον κόσμο του twitter.

«Αγαπημένε μου Άγιε Βασίλη,

Στηρίζεις την LGBTQ κοινότητα; Και αν μπορείς να μιλήσεις στον Θεό, μπορείς να του πεις ότι τον αγαπώ και να τον ρωτήσεις αν με αγαπάει που είμαι gay; Ευχαριστώ.

Με αγάπη, Will» γράφει το παιδί και σε μόλις 2,5 σειρές εξέφρασε όλο του τον προβληματισμό και το φόβο.

This letter to Santa broke my heart. pic.twitter.com/NWbum1rvaX

— Nancy Cruz-Garcia 🇲🇽 (@Nancy_Cruises) November 22, 2020