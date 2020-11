Midnight Oil: Πέθανε στα 62 του ο μπασίστας και τραγουδιστής Μπόουνς Χίλμαν

Ο μπασίστας και τραγουδιστής των Midnight Oil, Γουέιν Στίβενς, γνωστός ως Μπόουνς Χίλμαν πέθανε σε ηλικία 62 ετών έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.

Η είδηση επιβεβαιώθηκε μέσω των λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της αυστραλιανής μπάντας, χθες, Κυριακή 8 Νοεμβρίου.

«Θρηνούμε την απώλεια του αδελφού μας Μπόουνς Χίλμαν, ο οποίος πέθανε στο σπίτι του στο Μιλγουόκι σήμερα μετά από μάχη με τον καρκίνο» αναφέρεται σε ανακοίνωση του συγκροτήματος.

«Ήταν ο μπασίστας με την όμορφη φωνή, το μέλος της μπάντας με την απίστευτη αίσθηση του χιούμορ και ο εξαιρετικός μουσικός σύντροφός μας».

Θα μας λείψει πολύ ο αγαπητός μας φίλος και σύντροφος και στέλνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στη [σύζυγό του] Ντένις, η οποία υπήρξε πυλώνας δύναμης γι 'αυτόν » τονίζει η μπάντα.

Το αυστραλιανό συγκρότημα της δεκαετίας του ‘90, Jebediah απέτισε επίσης φόρο τιμής στον Χίλμαν εξηγώντας πώς βοήθησε στη διαμόρφωση της εμπειρίας ηχογράφησης του ντεμπούτου άλμπουμ του «Slightly Odway».

We’re grieving the loss of our brother Bones Hillman, who has passed away at his home in Milwaukee today after a cancer battle. He was the bassist with the beautiful voice, the band member with the wicked sense of humour, and our brilliant musical comrade. pic.twitter.com/qP5EJqZowL

