Η Μελάνια έσπασε την σιωπή της: «Ο αμερικανικός λαός αξίζει δίκαιες εκλογές»

Αρνείται να αποδεχθεί την ήττα του στις αμερικανικές εκλογές 2020 ο Ντόναλντ Τραμπ την ώρα που ολοένα και περισσότεροι Ρεπουμπλικανοί γυρνούν την πλάτη στον απερχομένο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η Μελάνια δεν είχε εκφραστεί δημόσια μέχρι το βράδυ του Σαββάτου, οπότε ανάρτησε ένα tweet, το οποίο απηχεί τις απόψεις του συζύγου της, με πιο μετριοπαθή τρόπο.

«Ο αμερικανικός λαός αξίζει δίκαιες εκλογές. Κάθε νόμιμη - όχι παράνομη – ψήφος πρέπει να καταμετρηθεί. Πρέπει να προστατέψουμε τη δημοκρατία μας με απόλυτη διαφάνεια» έγραψε.

The American people deserve fair elections. Every legal - not illegal - vote should be counted. We must protect our democracy with complete transparency.

— Melania Trump (@FLOTUS) November 8, 2020