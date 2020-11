Εξευτέλισαν θύμα βιασμού στο δικαστήριο: «Σκούπισε τα κροκοδείλια δάκρυά σου»

Η Εθνική Ένωση Δικαστών της Βραζιλίας ερευνά επισήμως τα καμώματα ενός δικαστή σε μια υπόθεση βιασμού, όταν άφησε τον δικηγόρο υπεράσπισης του κατηγορουμένου να κάνει τη ζωή κόλαση στο φερόμενο θύμα, παραγγέλλοντάς τη στο τέλος να «σκουπίσει τα κροκοδείλια δάκρυά της».

Ο δικαστής Rudson Marcos όχι μόνο τα επέτρεψε όλα αυτά, αλλά απάλλαξε στο τέλος από τις κατηγορίες για βιασμό τον επιχειρηματία Andre Aranha, φέρνοντας στο κατόπι του την Ένωση Δικαστών.

Η οργάνωση Intercept Brasil κυκλοφόρησε ένα βίντεο από τη δίκη εξ αποστάσεως, λόγω των περιοριστικών μέτρων, όπου εμφανίζεται ο δικηγόρος Gaston da Rosa Filho να επιτίθεται φραστικά στο θύμα Mariana Ferrer, για μια υπόθεση βιασμού που έλαβε χώρα σε θέρετρο της Βραζιλίας στις 15 Δεκεμβρίου 2018.

Brazilian judge under investigation for his handling of rape case of an Instagram influencer https://t.co/4DLD8iyZL5

— Daily Mail Online (@MailOnline) November 5, 2020