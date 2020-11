Ο κυβερνήτης της Πενσιλβάνια απαντά για τον Τραμπ: Μεροληπτική επίθεση στη δημοκρατία όσα είπε

Για «μεροληπτική επίθεση» στις εκλογές στην Πενσιλβάνια, στις ψήφους και στη δημοκρατία κατηγόρησε ο κυβερνήτης της πολιτείας τον Ντόναλντ Τραμπ, μετά τον ισχυρισμό για νοθεία στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές.

Ο κυβερνήτης Τομ Γουλφ υπογράμμισε ότι η πολιτεία του εργάζεται σκληρά για να καταμετρήσει περισσότερες από 1 εκατομμύριο επιστολικές ψήφους.

Ο Τραμπ κατηγόρησε σήμερα το πρωί τους Δημοκρατικούς αντιπάλους του ότι προσπαθούν να «κλέψουν» τις προεδρικές εκλογές σε μήνυμά του στο Twitter, στο οποίο η πλατφόρμα έβαλε την επισήμανση για εν δυνάμει «παραπλανητικό» περιεχόμενο.

«Ας είμαστε σαφείς: Αυτή συνιστά μια μεροληπτική επίθεση στις εκλογές στην Πενσιλβάνια, στις ψήφους μας και στη δημοκρατία» δήλωσε ο Γουλφ σε μήνυμά του επίσης στο Twitter.

Let’s be clear: This is a partisan attack on Pennsylvania’s elections, our votes, and democracy.

Our counties are working tirelessly to process votes as quickly AND as accurately as possible.

Pennsylvania will have a fair election and we will count every vote.

— Governor Tom Wolf (@GovernorTomWolf) November 4, 2020