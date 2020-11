Εκλογές ΗΠΑ 2020: Κλιμακώνει τη ρητορική του ο Τραμπ και προειδοποιεί για «βία στους δρόμους» – «Κάτι πρέπει να γίνει!»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος καταφέρεται εδώ και μήνες εναντίον της συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία μέσω ταχυδρομείου, καθώς διατείνεται ότι θα διευκολύνει τη νοθεία στο πλαίσιο μιας υποτιθέμενης προσπάθειας των Δημοκρατικών να του «κλέψουν» τη νίκη στις σημερινές προεδρικές εκλογές, κλιμάκωσε χθες Δευτέρα τη ρητορική του, χαρακτηρίζοντας «πολύ επικίνδυνη» πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, που κατ’ αυτόν ενδέχεται να πυροδοτήσει «βία στους δρόμους».

Το δικαστήριο προ ημερών επέτρεψε στην Πενσιλβάνια, πολιτεία που συγκαταλέγεται σε αυτές που θα κρίνουν το αποτέλεσμα, να καταμετρήσει θεωρώντας έγκυρες τις ψήφους που θα φθάσουν μέσω ταχυδρομείου ως και τρεις ημέρες μετά την διεξαγωγή των εκλογών, επικυρώνοντας απόφαση κατώτερων δικαστηρίων έπειτα από προσφυγή των Ρεπουμπλικάνων εναντίον της απόφασης των τοπικών αρχών.

«Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την ψηφοφορία στην Πενσιλβάνια είναι πολύ επικίνδυνη», έκρινε ο Τραμπ σε ανάρτηση στη ροή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter, πληκτρολογώντας τη λέξη «πολύ» με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει για έμφαση.

«Θα επιτρέψει αχαλίνωτη και ανεξέλεγκτη απάτη και θα υπονομεύσει ολόκληρο το νομικό μας σύστημα. Θα προκαλέσει επίσης βία στους δρόμους. Κάτι πρέπει να γίνει!», ανέφερε ο πρώην επιχειρηματίας των ακινήτων, που εξελέγη πρόεδρος το 2016.

The Supreme Court decision on voting in Pennsylvania is a VERY dangerous one. It will allow rampant and unchecked cheating and will undermine our entire systems of laws. It will also induce violence in the streets. Something must be done!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2020