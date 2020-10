Το Twitter στεναχώρησε τον Τραμπ: Κατέβασε την ανάρτηση του προέδρου για την ανοσία από την Covid

Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να ανακοίνωσε ότι απέκτησε ανοσία από τον κορονοϊό, αλλά κάτι τέτοιο φαίνεται πως δεν άρεσε στο Twitter.

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου παραβιάζει τους κανόνες του Twitter και του έβαλε ειδική σήμανση στο συγκεκριμένο tweet.

«Αυτό το tweet παραβιάζει τους κανόνες του Twitter για την διασπορά ψευδών ειδήσεων σχετικά με τον κορονοϊό» αναφέρεται πάνω από τη δημοσίευση του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι απέκτησε «ανοσία» απέναντι στον κορονοϊό, μία ημέρα αφού ο γιατρός του διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος να μεταδώσει τον νέο κορονοϊό σε άλλους ανθρώπους.

A total and complete sign off from White House Doctors yesterday. That means I can’t get it (immune), and can’t give it. Very nice to know!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2020