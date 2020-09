Stevie Lee: Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός και παλαιστής – Είχε πρωταγωνιστεί στο Jackass

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο νάνος επαγγελματίας παλαιστής Στίβι Λι (Stevie Lee). Η είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η οικογένειά του χωρίς να αποκαλύψει την αιτία, μέσω μιας ιστοσελίδας συγκέντρωσης πόρων, προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα της κηδείας.

Γνωστός με το προσωνύμιο «Puppet the Psycho Dwarf», ο νάνος παλαιστής εργάστηκε ως επαγγελματίας αθλητής από το 2000 και πραγματοποίησε πολλές εμφανίσεις σε αθλητικά σόου της συνδρομητικής τηλεόρασης.

Εργάστηκε, επίσης, ως ηθοποιός στην ταινία «Τhe Babe and Oz: The Great and Powerful» αλλά και στην επιτυχημένη σειρά «Jackass».

Ο ηθοποιός έπαιξε και σε ένα επεισόδιο της επιτυχημένης αμερικανικής σειράς «American Horror Story: Freak Show». Ο κόσμος της πυγμαχίας έκανε αναρτήσεις στα social media για τον θάνατό του.