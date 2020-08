Επίτιμοι καλεσμένοι στο συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων το ζευγάρι που είχε σημαδέψει με όπλα μαύρους διαδηλωτές

Επίτιμοι καλεσμένοι στο συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ήταν οι Μαρκ και Πατρίσια ΜακΚλόσκι, το ζευγάρι που είχε απειλήσει πριν δυο μήνες με όπλα διαδηλωτές του κινήματος Black Lives Matter που πέρασαν μπροστά από την έπαυλή τους στο Σεντ Λούις.

Σε βίντεο που τον Ιουνίο έκανε τον γύρο του διαδικτύου το ζευγάρι των 60χρονων δικηγόρων εμφανίζονται να κρατούν ο κάθε ένας από ένα όπλο και να σημαδεύουν τους κυρίως μαύρους διαδηλωτές που περνούσαν μπροστά από την έπαυλή τους.

Οι διαδηλωτές ήταν ειρηνικοί και το περιστατικό δεν είχε συνέχεια, όμως εναντίον του Μαρκ και της Πατρίσια ΜακΚλόσκι απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παράνομη χρήση όπλων, τις οποίες ο Λευκός Οίκος έχει χαρακτηρίσει «κατάχρηση εξουσίας».

A couple pointed guns at protesters in St. Louis as a group marched toward the mayor's home to demand her resignation. https://t.co/5EqDd43QCd pic.twitter.com/KWNaif77ch

— ABC News (@ABC) June 29, 2020