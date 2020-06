Τζορτζ Φλόιντ: Συγκλονιστικές εικόνες με προσωπικό νοσοκομείου της Νέας Υόρκης να χειροκροτεί τους διαδηλωτές

Οι διαδηλώσεις για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ είναι καθημερινές, με χιλιάδες κόσμο να έχει βγει στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν.

Βίντεο στο twitter από ρεπόρτερ μεγάλων τηλεοπτικών Μέσων δείχνουν μία από τις συγκλονιστικές στιγμές που διαδραματίστηκε στη Νέα Υόρκη. Γιατροί και νοσηλευτές νοσοκομείου έχουν βγει στο δρόμο και χειροκροτούν τους διαδηλωτές, θέλοντας να δείξουν και εκείνοι την συμπαράστασή τους.

Οι ΗΠΑ είναι η χώρα που έχει πληγεί περισσότερο από τον κορονοϊό και οι γιατροί τους τελευταίους μήνες δίνουν μεγάλες προσπάθειες απέναντι στην πανδημία.

Hospital staff come out to applaud #GeorgeFloyd protestors in New York - demonstrators shout back ‘Thank You’. pic.twitter.com/1BBLiL04JT

Όπως πριν λίγο καιρό ο κόσμος χειροκροτούσε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές για την υπερπροσπάθειά τους, έτσι τώρα το νοσηλευτικό προσωπικό θέλησε να στηρίξει με το χειροκρότημά του όλους όσους διαδηλώνουν για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.

Outside Memorial Sloan nurses lined up to applaud the protesters. They clapped back and chanted thank you. pic.twitter.com/dsMZUn6HMX

— Kevin Rincon (@KevRincon) June 2, 2020