«Φλέγεται» και το Σεντ Λούις: Πυροβολισμοί στη διάρκεια διαδήλωσης, τέσσερις αστυνομικοί τραυματίες

Συνεχίζονται οι οργισμένες διαδηλώσεις στις ΗΠΑ, μετά τη δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ (George Floyd) από αστυνομικό, την περασμένη εβδομάδα. Μάλιστα, όταν η νύχτα πέφτει, τα πράγματα εκτραχύνονται ακόμα περισσότερο.

Στο Σεντ Λούις έπεσαν πυροβολισμοί και σύμφωνα με την ενημέρωση από το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, τέσσερις αστυνομικοί δέχθηκαν πυρά και χρειάστηκε η διακομιδή τους σε νοσοκομείο της περιοχής. Όπως αναφέρει η σχετική ενημέρωση μέσω Twitter, όλοι τους έχουν διαφύγει τον κίνδυνο.

«H Αστυνομία στο Σεντ Λούις, στην πολιτεία του Μιζούρι, ανακοίνωσε αργά χθες το βράδυ ότι τέσσερις αστυνομικοί τραυματίστηκαν από σφαίρες σε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στους διαδηλωτές και την Αστυνομία. Οι αστυνομικοί μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής και τα τραύματά τους θεωρείται ότι δεν είναι απειλητικά για τη ζωή τους», αναφέρει το σχετικό tweet.

Η διαμαρτυρία ήταν αρχικά ειρηνική, αλλά στη συνέχεια τα πράγματα ξέφυγαν.

We have had 4 officers struck by gunfire tonight. All have been transported to an area hospital. All are conscious and breathing. Their injuries are believed to be non-life threatening.

Officers are still taking gunfire downtown & we will share more info as it available. pic.twitter.com/Cwypi5EorP

— St. Louis, MO Police (@SLMPD) June 2, 2020