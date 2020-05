Λάδι στην φωτιά ρίχνει ο Τραμπ: Απειλεί όσους επιχειρήσουν να διαδηλώσουν στο Λευκό Οίκο με άγρια σκυλιά και όπλα

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι «τα αγριότερα σκυλιά και τα απειλητικότερα όπλα που έχει ποτέ δει» θα είχαν υποδεχθεί τους διαδηλωτές που θα διαμαρτύρονταν έξω από τον Λευκό Οίκο για την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από λευκό αστυνομικό, εάν είχαν παραβιάσει τον φράκτη.

Σε μία σειρά από tweet, ο Τραμπ φάνηκε επίσης να καλεί τους υποστηρικτές του να διαδηλώσουν το βράδυ του Σαββάτου, λέγοντας: «Απόψε, υποθέτω ότι είναι νύχτα MAGA στον Λευκό Οίκο» (MAGA εκ του «Make America Great Again»)

The professionally managed so-called “protesters” at the White House had little to do with the memory of George Floyd. They were just there to cause trouble. The @SecretService handled them easily. Tonight, I understand, is MAGA NIGHT AT THE WHITE HOUSE???

Ο Λευκός Οίκος σφραγίσθηκε χθες το βράδυ όταν εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Λαφαγέτ Σκουέρ. Αφού αρχικά αποχώρησαν, οι διαδηλωτές επέστρεψαν και ακολούθησαν αψιμαχίες με την αστυνομία. Τελικά η διαδήλωση έξω από τον Λευκό Οίκο διαλύθηκε νωρίς το πρωί.

Ο Τραμπ επαίνεσε τα μέλη της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ που είναι επιφορτισμένη με την φύλαξη του Λευκού Οίκου: «Και πολύ πρώτοι. Ημουν μέσα, παρακολουθούσα κάθε κίνηση και δεν θα μπορούσα να έχω αισθανθεί πιο ασφαλής».

Great job last night at the White House by the U.S. @SecretService. They were not only totally professional, but very cool. I was inside, watched every move, and couldn’t have felt more safe. They let the “protesters” scream & rant as much as they wanted, but whenever someone....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020