Εικόνες αποκάλυψης στο Πακιστάν: Συντρίμμια και χάος στη γειτονιά που κατέπεσε το αεροσκάφος

Αεροπορική τραγωδία συγκλονίζει το Πακιστάν, όπου σήμερα συνετρίβη λίγο πριν την προσγείωσή του, στο Καράτσι, αεροσκάφος των Πακιστανικών Αερογραμμών με 107 επιβαίνοντες.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, το αεροσκάφος εκτελούσε πτήση από τη Λαχόρη προς το Καράτσι και εμφάνισε κάποια βλάβη, πιθανώς στο σύστημα προσγείωσης.

Χάθηκε από τα ραντάρ λίγο πριν την προσγείωσή του κι ενώ ο κυβερνήτης είχε προλάβει να ενημερώσει τον πύργο ελέγχου πως αντιμετώπιζε πρόβλημα.

Στο σημείο της συντριβής έχει φτάσει η δύναμη ταχείας επέμβασης του πακιστανικού στρατού και πολιτοφυλακές για να συνδράμουν τις δυνάμεις της πολιτικής προστασίας.

Το αεροσκάφος κατέπεσε σε σπίτια και η πορεία του προς την συντριβή αποτυπώθηκε στις καταστροφές και τα συντρίμμια που άφησε πίσω του, με κομμάτια του να φλέγονται σε αυλές και δίπλα σε αυτοκίνητα.

PIA’s Lahore-Karachi flight #PK8303 crashed on a residential area near Karachi airport a short while ago. Firefighters trying to control fire in an affected house👇🏼 Fire Airplane #planecrash #PIACrash #Karachi #KarachiAirport pic.twitter.com/atxteNAPos — Zai (@Zai3991) May 22, 2020

#planecrash

This is a terrible incident for Pakistan.

Condolence from Balochistan pic.twitter.com/dFVT2C0d2R — Rizwan Lashari (@Rizwan53M) May 22, 2020

PIA plane crashed near my cousin's house at Karachi😶😶😶

Allah sbko apny hifz_o_aman me rakhy ameen 😭 #planecrash pic.twitter.com/2kYSq5xMmh — اسیرِ زیست💘 (@RabiaAshrafQazi) May 22, 2020