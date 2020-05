Αεροπορικό δυστύχημα στο Πακιστάν, αεροσκάφος με 107 επιβαίνοντες συνετρίβη πάνω σε σπίτια

Αεροσκάφος των Πακιστανικών αερογραμμών συνετρίβη σήμερα, την ώρα που επιχειρούσε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του Καράτσι, όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, πρόκειται για αεροσκάφος Airbus με 107 επιβαίνοντες.

Το αεροπλάνο έπεσε πάνω σε σπίτια.

The PK 303 from Lahore to Karachi has crashed just before landing the officials confirm. The Airbus A320 went down onto the residential quarters, houses also damaged. pic.twitter.com/I3gu3kIL9W

— Iftikhar Firdous (@IftikharFirdous) May 22, 2020