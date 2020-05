Συντριβή αεροσκάφους στο Πακιστάν: Δείτε βίντεο από το σημείο

Εικόνες καταστροφής στο Πακιστάν, μετά τη συντριβή αεροσκάφους με 107 επιβαίνοντες πάνω σε σπίτια, κοντά στο αεροδρόμιο του Καράτσι.

Όπως έχει γίνει γνωστό, το Airbus Α320 εκτελούσε πτήση από τη Λαχόρη με προορισμό το Καράτσι και συνετρίβη την ώρα που ετοιμαζόταν να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της πόλης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από μέσα ενημέρωσης του Πακιστάν, το αεροσκάφος αντιμετώπισε πρόβλημα με τον μηχανισμό προσγείωσης και ο πιλότος πρόλαβε να ειδοποιήσει τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.

Το αεροπλάνο των Πακιστανικών Αερογραμμών έκανε την τελική προσέγγισή του προς το αεροδρόμιο του Καράτσι όταν εξαφανίστηκε από τα ραντάρ.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης είναι σε εξέλιξη, ενώ έχουν καταστραφεί και σπίτια.

Breaking News: A passenger plane of Pakistan International Airlines (PIA) crashes near Karachi airport. The flight, A-320, was carrying 90 passengers and was flying from Lahore to Karachi. #planecrash pic.twitter.com/biq7D23c9p

PIA Airbus A320 from Lahore was about to land in Karachi when it crashed at the Model Colony in Malir Cant Karachi.😢#planecrash pic.twitter.com/tYoxURCT3g

