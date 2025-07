Η 9η Ιουλίου θα είναι η πιο σύντομη ημέρα στην καταγεγραμμένη ιστορία και γι’ αυτό φταίει το φεγγάρι, λένε οι επιστήμονες: «Ζούμε σε μια πολύ ασυνήθιστη εποχή».

Αν σήμερα, 9 Ιουλίου, η μέρα σού φανεί ακόμα πιο μικρή από το συνηθισμένο, γεμάτη υποχρεώσεις και άγχος, υπάρχει ένα επιστημονικό φαινόμενο που ευθύνεται, σύμφωνα με τους ειδικούς.

July 9 will be the shortest day in recorded history — blame it on the moon, scientists say https://t.co/EgVhrR24Fo pic.twitter.com/8Hcq0vE7Hs