Ο γερουσιαστής του Τέξας, Τεντ Κρουζ, φωτογραφήθηκε στον Παρθενώνα κατά τη διάρκεια των διακοπών του στην Ελλάδα, μόλις 24 ώρες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν το Χιλ Κάντρι του Τέξας και κόστισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 110 ανθρώπους.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, η φωτογραφία τραβήχτηκε ενώ ο Τεντ Κρουζ υποστήριζε ότι πέταξε πίσω στο Τέξας «όσο πιο γρήγορα γίνεται», αναχωρώντας την Κυριακή και επιστρέφοντας στην Πολιτεία του το ίδιο βράδυ. Ωστόσο, στοιχεία από πτήσεις δείχνουν ότι υπήρχαν πολλές νωρίτερες πτήσεις που θα τον επέστρεφαν στις ΗΠΑ πιο σύντομα.

Sen. Ted Cruz pictured at Parthenon on Greek vacay after devastating Texas floods killed at least 105 people https://t.co/rGB3X29s6G pic.twitter.com/r8wDwnSTEk